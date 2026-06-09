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Coahuila

Avanza rehabilitación vial en prolongación Otilio González

El edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la infraestructura vial para tener mejores calles

  • 09
  • Junio
    2026

Con una inversión cercana a los 3.5 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo trabajos de recarpeteo en la prolongación Otilio González, una de las vialidades con mayor flujo vehicular en la zona sur de la ciudad.

Durante una visita de supervisión, el alcalde Javier Díaz González constató el avance de las labores que se desarrollan en el tramo comprendido entre las calles Mármol y San José.

El edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la infraestructura vial de la capital coahuilense, con el objetivo de ofrecer calles y bulevares más seguros, funcionales y en mejores condiciones para automovilistas y peatones.

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La obra contempla la rehabilitación de más de 10,500 metros cuadrados de carpeta asfáltica, así como trabajos de delimitación de carriles y mejoras complementarias para optimizar la movilidad en el sector.

Además de esta intervención, la administración municipal mantiene obras de mantenimiento y rehabilitación en distintos puntos de la ciudad, atendiendo vialidades principales y calles al interior de colonias en los sectores norte, sur, oriente, poniente y centro.

Antonio Nerio, titular de Obras Públicas del Municipio de Saltillo, habló al respecto de esta y otras obras que actualmente se ejecutan en la ciudad como parte del programa integral de mejoramiento urbano.


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