Banda de asaltantes es capturada por distintos delitos

La coordinación con autoridades de los estados vecinos ha permitido identificar y detener a delincuentes que operaban en territorio de Coahuila, y posteriormente huían a otra entidad con el fin de evadir a la justicia, afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Dijo que como ejemplo de ello está la desarticulación de una banda dedicada al robo con violencia de vehículos y casa habitación, quienes cometían sus fechorías en Torreón y huían a Durango, utilizando incluso disfraces para ocultar su identidad.

“Nosotros teníamos datos de ellos, pero cuando lográbamos tener el reporte, ya esta gente había salido del estado”, dijo Fernández Montañez. Señaló que parte importante de esta estrategia es la confianza de los ciudadanos, que participan activamente en la prevención del delito.

Apoyo ciudadano y reacción inmediata

“Está en robo en proceso en casa habitación, con sujetos armados, y la gente reporta directo al director de la policía de Torreón… eso no pasa en todos lados”.

Señaló que aunque los delincuentes huyeron en dos vehículos distintos, con el apoyo de las Fuerzas Federales se logró detener a los sujetos en menos de 30 minutos.

“¿Qué es lo importante de esto?, que son delitos interestatales, y nos permitió hacer una detención, quiere decir que las reuniones y las estrategias están funcionando”.

Apuntó que la banda, que se estima estaba integrada por una docena de sujetos, ya había cometido al menos cuatro atracos en distintos sectores de Torreón, incluyendo carreteras. Declaró que la coordinación no se limita a la Laguna, pues se tienen reuniones con autoridades de Nuevo León, e incluso con Zacatecas, con quienes se han tenido operativos conjuntos.

