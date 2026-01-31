Podcast
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado

Reportes señalan que dos sujetos irrumpieron en la vivienda para posteriormente privar de la vida a ambas mujeres al interior del inmueble

De acuerdo con fuentes ministeriales las dos mujeres asesinadas la madrugada de este sábado al interior de un domicilio en la capital de Colima habrían sido identificadas de manera preliminar como María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, quienes serían tía y prima de Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas de este sábado en un domicilio ubicado en la colonia Plateros, en el municipio de Colima, Colima.

Reportes iniciales señalan que dos sujetos irrumpieron de manera violenta en la vivienda, golpeando la puerta con mazos, para posteriormente privar de la vida a ambas mujeres al interior del inmueble. Tras la agresión, los atacantes se dieron a la fuga.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar tras el reporte de vecinos y confirmaron que las dos mujeres ya no presentaban signos vitales. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas, ni se ha emitido una confirmación institucional sobre la identidad de las víctimas.

De acuerdo con información conocida hasta el momento, María Eugenia Delgado es hermana de Felipe Delgado Guízar, padre de Mario Delgado, quien falleció en 2011.

Bajo esta línea de identificación preliminar, la mujer asesinada es tía directa del funcionario federal. La segunda víctima, Sheila Amezcua Delgado, hija de María Eugenia, es prima del secretario de Educación Pública.

Mario Delgado es hijo de Felipe Delgado Guízar y hermano de Felipe Delgado, diputado federal por el Partido Verde.


