Identifican a víctima de incendio en la colonia Lucio Blanco

La mujer que perdió la vida en un incendio en una vivienda de la colonia Lucio Blanco ha sido identificada como Isabel Ana Gómez, de 30 años.

El trágico suceso ocurrió la mañana del pasado viernes, cuando la casa marcada con el número 222 fue consumida por las llamas.

Isabel se encontraba sola en el momento del incendio, acompañada de sus cuatro perros, que también fallecieron en el siniestro.

Vecinos de la zona reportaron el incidente, señalando que no era la primera vez que un incendio ocurría en el lugar.

Los bomberos de Saltillo respondieron rápidamente para sofocar las llamas. Durante las labores de enfriamiento, encontraron el cuerpo de la víctima, quien se presume estaba durmiendo al momento de los hechos. Aunque sufrió graves quemaduras, se determinó que la causa de su muerte fue la intoxicación por humo.

Las autoridades continúan investigando las causas del incendio, mientras que la comunidad lamenta la pérdida de Isabel y sus mascotas.

