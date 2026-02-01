Rayados tendría acuerdo con Uros Durdevic como su nuevo '9'

Después de que Rayados vendiera a Germán Berterame al Inter Miami, el club regio ya tendría a su nuevo "9".

De acuerdo con diversos medios especializados, el elegido por Monterrey sería el serbio Uros Durdevic, quien actualmente milita en Atlas y con quien ya tendrían un acuerdo.

Estos reportes indican que el serbio vestiría de azul y blanco por los siguientes tres años y un salario de cuatro millones de dólares.

De acuerdo con la información, lo único faltante sería la firma de Durdevic en su nuevo contrato, la cual podría darse en los siguientes días.

De concretarse, el serbio podría hacer su debut en la Jornada 5 cuando Rayados visite al América.

En el Apertura 2025, Djuka anotó siete goles con el Atlas.

