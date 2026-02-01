Podcast
Coahuila

Arranca en Saltillo campaña en conjunto con el ejército mexicano

Se subrayó que esta campaña busca acercar a la sociedad a las Fuerzas Armadas, difundir su historia, misiones y trabajo cotidiano,

  • 01
  • Febrero
    2026

La mañana de este domingo se llevó a cabo el arranque de la campaña “Febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana” en la explanada del Auditorio del Parque Las Maravillas, en Saltillo, evento que reunió a autoridades civiles y militares para refrendar el reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad y la paz social en Coahuila.

Coordinación y fortalecimiento de la seguridad

Durante el acto protocolario se destacó la coordinación interinstitucional entre el Gobierno del Estado y el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, misma que ha permitido fortalecer las acciones de seguridad, gobernabilidad y atención a la ciudadanía, consolidando a Coahuila como una de las entidades más seguras del país.

Asimismo, se subrayó que esta campaña busca acercar a la sociedad a las Fuerzas Armadas, difundir su historia, misiones y trabajo cotidiano, y fortalecer la confianza ciudadana.

Compromiso del Gobierno del Estado

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estuvo el secretario de gobierno, Oscar Pimentel, quien reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de continuar trabajando en equipo con las Fuerzas Armadas, bajo una visión de respeto institucional y coordinación permanente, en favor de la seguridad de las y los coahuilenses

Durante la jornada dominical se realizaron diversas actividades en la explanada del Parque Las Maravillas, las cuales continuarán a lo largo del mes para que la sociedad civil conozca de cerca el trabajo de las Fuerzas Armadas y de las distintas corporaciones de seguridad.


