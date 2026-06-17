Torreón, sin rumbo definido: sigue pendiente el nuevo alcalde

El nombramiento del nuevo alcalde de Torreón continúa en suspenso, ya que, a una semana del fallecimiento de Román Cepeda, ni el partido político al que pertenecía ni el Ayuntamiento han presentado ante el Congreso de Coahuila una propuesta formal para designar a la persona que asumirá la presidencia municipal.

La diputada local Guadalupe Oyervides señaló que será el Congreso del Estado la instancia responsable de analizar y votar la designación del alcalde sustituto, una vez que las autoridades competentes envíen la propuesta correspondiente.

Explicó que el procedimiento legislativo establece que el asunto deberá ser turnado inicialmente a la Comisión de Gobernación para su revisión y análisis, para posteriormente ser sometido a consideración del Pleno del Congreso local.

La legisladora detalló que, conforme a la normatividad vigente, el nombramiento deberá aprobarse mediante una votación por mayoría calificada de las y los diputados.

Mientras se concreta el proceso de designación, indicó que la administración municipal puede continuar operando a través de la figura de un jefe de despacho, mecanismo previsto en el Código Municipal para garantizar la continuidad de las funciones gubernamentales y evitar afectaciones en la prestación de los servicios públicos.

Oyervides precisó que la ley no establece un plazo específico para llevar a cabo el nombramiento del alcalde sustituto; sin embargo, subrayó que, en caso de ser necesario, el Congreso del Estado tiene la facultad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para resolver el tema con prontitud.

Asimismo, destacó que el principal objetivo es brindar certeza institucional y preservar la estabilidad administrativa de Torreón, a fin de que las actividades del gobierno municipal continúen desarrollándose con normalidad mientras se desahoga el procedimiento legislativo correspondiente.

La diputada reiteró que el Congreso actuará conforme a los tiempos legales y a los mecanismos establecidos, priorizando la gobernabilidad del municipio y la continuidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

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