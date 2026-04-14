Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_7602_e220a98553
Nuevo León

Circuito Vial del Huajuco alcanza 80% de avance

La obra en Monterrey mantiene entrega en junio pese a lluvias y escasez; incluye puente, túnel y movilidad peatonal y ciclista

  • 14
  • Abril
    2026

Al recorrer todos los frentes de trabajo para supervisar la obra, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que el Circuito Vial en la zona del Huajuco lleva un avance general del 80%.

La fecha de entrega, explicó el presidente municipal, se mantiene fija para junio pese a las adversidades del entorno.

“Aún y cuando ha habido lluvias, no nada más en esta última época sino también al principio de la incursión, nos hemos mantenido.

“También hubo otras cosas que encontramos como la escases de materiales porque cerraron algunas pedreras, eso no pudo haber retrasado, sin embargo, todo se tomó en consideración y se redoblaron los esfuerzos”, destacó.

IMG_7615.jpeg

Entre los tramos que comprenden el complejo y que fueron visitados por el alcalde se encuentra el puente vehicular La Rioja – Las Estancias; la construcción de la avenida Acueducto; así como el túnel que pasará debajo de la Carretera Nacional.

Durante su discurso, el edil remarcó que las obras no representaron jamás la necesidad de cerrar por completo la transitada arteria.

“Esto es gracias a toda una planeación estratégica y a que fuimos muy estrictos, y hemos estado siendo muy estrictos en su ejecución.

IMG_7623.jpeg

“Hay además una planeación presupuestal para no atrasarnos por temas de pagos, esta es la forma en la que tenemos que pensar”, declaró.

El Circuito, que suma 650 millones de pesos estimados de inversión, incluirá también infraestructura peatonal y para bicicletas a solicitud de los vecinos del sur de Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

avenida_los_angeles_834f3fd1ec
Buscarán responsable de inundación en avenida Los Ángeles
nl_adrian_de_la_garza_222fd0e0fa
Suplica Adrián al Congreso recursos para los municipios
IMG_9940_b384808012
Inaugura Monterrey un C2 en Parque España, de cara al Mundial
publicidad

Últimas Noticias

Ronald_Johnson_b9c9d034de
Embajador de EUA en México reporta caída del 35% en sobredosis
acusan_messi_incumplimiento_contrato_496fe7bdaf
Acusan a Messi de incumplir contrato de $7 millones por ausencia
INFO_7_VERTICAL_50_18fb9dc1bc
Caída de granizo se presenta al sur de Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
publicidad
×