Coahuila cerrará paso a políticos vinculados con la delincuencia

La seguridad de Coahuila depende de impedir que personas ligadas al crimen organizado lleguen a cargos públicos, advirtió el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que en la entidad no se permitirá que alcaldes, diputados o funcionarios mantengan relaciones con grupos delictivos.

Cuestionado sobre el proceso electoral y los mecanismos de control en gobiernos municipales y estatales, el mandatario sostuvo que más allá de aumentar auditorías o trámites administrativos, el verdadero reto es evitar que “malandrines” accedan al poder.

“Aquí en Coahuila se topan con pared”, afirmó al hablar sobre la necesidad de blindar los espacios públicos y las candidaturas.

Gobernador respalda impedir candidaturas ligadas al crimen

Jiménez Salinas respaldó la propuesta impulsada a nivel nacional para impedir que personas con antecedentes criminales, órdenes de aprehensión o presuntos vínculos con el narcotráfico puedan contender por cargos de elección popular.

El gobernador consideró que elegir perfiles honestos y profesionales resulta más efectivo que incrementar controles burocráticos, ya que dijo que muchas irregularidades ocurren cuando funcionarios logran burlar los mecanismos de supervisión existentes.

“Si escogen un buen alcalde, ese alcalde va a escoger bien a su equipo. Si escogen un buen diputado, no va a utilizar su curul para hacer atropellos”, expresó.

Llama a cuidar imagen y conducta de funcionarios

También llamó a cuidar el comportamiento y la imagen institucional de quienes gobiernan, al advertir que en distintas regiones del país existen autoridades locales que terminan relacionándose con personas ligadas a actividades ilícitas.

“Uno representa a toda una comunidad y debe comportarse a la altura de la gente que representa”, señaló.

Jiménez Salinas sostuvo que uno de los factores que mantienen a Coahuila con mejores indicadores de seguridad es que, según afirmó, no existe relación entre autoridades estatales o municipales con personas sospechosas o vinculadas a actividades criminales.

“Eso lo vamos a combatir y lo vamos a erradicar”, afirmó.

El mandatario adelantó además que la próxima semana se realizará una reunión estatal de seguridad con autoridades electorales del INE y el IEC para revisar los últimos detalles rumbo a la elección del 7 de junio y garantizar condiciones de tranquilidad durante la jornada electoral.

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