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Nuevo León

¡Paradójico! No usar camiones incrementa el tráfico en Monterrey

En los últimos siete años, los tiempos de traslado en la urbe regia aumentaron hasta un 45% para los usuarios del transporte público

  • 26
  • Mayo
    2026

El excesivo tiempo de traslado que sufren los regiomontanos diariamente provoca una reducción en su calidad de vida, debido a que tienen que destinar más tiempo a sus recorridos para realizar actividades cotidianas.

En los últimos siete años, el tiempo de traslado aumentó hasta un 45.2% para usuarios del transporte público, mientras que quienes utilizan automóvil particular tardan hasta un 17% más en sus trayectos diarios.

Actualmente, el regiomontano promedio que usa transporte público invierte cerca de 2 horas y 47 minutos en desplazarse, mientras que los automovilistas destinan aproximadamente 1 hora y 13 minutos para llegar a sus destinos.

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Crisis de movilidad agrava el congestionamiento vial

Este lunes, El Horizonte publicó que durante los últimos 35 años los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey dejaron gradualmente de utilizar el transporte público y aceleraron el uso del automóvil particular, fenómeno que derivó en la actual crisis de movilidad.

Desde 2021, el gobierno estatal ha impulsado inversiones históricas para rescatar el sistema de transporte, incluyendo la incorporación de 4,000 nuevos camiones climatizados y equipados con tecnología moderna, mediante una inversión superior a $6,000 millones de pesos.

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Sin embargo, durante décadas anteriores el transporte público permaneció rezagado, situación que provocó un incremento acelerado del parque vehicular.

En ese mismo periodo, el número de automóviles creció cinco veces más rápido que la población, reflejando el deterioro del sistema de movilidad urbana.

El resultado ha sido una saturación constante en las principales avenidas de la metrópoli, donde durante horas pico el tráfico convierte las vialidades en auténticos “estacionamientos”.

Especialistas advierten impacto económico y emocional

En entrevista para El Horizonte, el catedrático de la UANL, Jorge Omar Moreno Treviño, explicó que la crisis de movilidad afecta directamente la calidad de vida debido a la falta histórica de infraestructura adecuada y conectividad eficiente.

“Estos tiempos de traslado no solo representan tiempo muerto en materia de productividad, sino que implican un fuerte desgaste físico y emocional, estrés y ansiedad”, señaló el especialista.

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Moreno Treviño agregó que esta situación impacta el desempeño laboral y académico de la población, además de desincentivar el empleo formal.

“Un trabajador que enfrenta largas distancias y altos costos de transporte preferirá renunciar a la formalidad para dedicarse a actividades por cuenta propia o informales cerca de su hogar”, explicó.

Nuevo León enfrenta reto de impulsar movilidad sostenible

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Población Económicamente Activa (PEA) de Nuevo León asciende a 3.09 millones de personas, con una tasa de desocupación de apenas 2.78%.

Por otra parte, cifras del INEGI muestran que la industria en el estado continúa creciendo, particularmente en sectores como el químico, donde las horas trabajadas aumentaron durante marzo de 2026.

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Ante este panorama, especialistas consideran urgente fortalecer la cultura del transporte masivo y ampliar la infraestructura en municipios periféricos con rápido crecimiento demográfico.

El principal desafío será generar sistemas conectados, accesibles y eficientes que permitan reducir la dependencia del automóvil y avanzar hacia una movilidad sostenible para la zona metropolitana de Monterrey.


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