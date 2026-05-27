Más de 4 mil ciudadanos vigilarán elección en Coahuila

El proceso electoral de Coahuila llegará a la jornada del próximo 7 de junio con más de 4 mil 900 ciudadanos acreditados como observadores electorales, en su mayoría jóvenes, informó el Instituto Nacional Electoral (INE) al reportar avances en la organización de los comicios para renovar el Congreso local.

De acuerdo con el organismo electoral, se recibieron 7 mil 122 solicitudes de personas interesadas en participar como observadoras electorales, de las cuales 4 mil 919 fueron aprobadas.

La cifra representa uno de los niveles más altos de participación ciudadana en tareas de vigilancia electoral registrados en la entidad, destacando además la presencia mayoritaria de personas entre 17 y 25 años de edad.

Jóvenes concentran mayor participación en observación electoral

Según el informe presentado ante el Consejo General del INE, el grupo juvenil concentra 2 mil 127 acreditaciones, equivalente al 43.2 por ciento del total de observadores autorizados.

La consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026, señaló que Coahuila mantiene un crecimiento sostenido en participación ciudadana dentro de los mecanismos de observación electoral.

Además, consideró necesario que el interés mostrado por jóvenes en las tareas de vigilancia democrática también se refleje posteriormente en una mayor participación durante la jornada de votación.

Mujeres encabezan acreditaciones de observadores

En cuanto a la distribución por género, el INE informó que 2 mil 728 acreditaciones corresponden a mujeres y 2 mil 191 a hombres.

El organismo electoral también reportó avances en la organización general del proceso electoral local, donde se renovarán 25 diputaciones del Congreso de Coahuila, de las cuales 16 serán por mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

INE reporta avances rumbo a elección del 7 de junio

El calendario de coordinación entre el INE y el Instituto Electoral de Coahuila contempla 362 actividades relacionadas con la elección, de las cuales el 87 por ciento ya iniciaron y 279 se encuentran concluidas.

Entre los avances destacados se encuentra además la aprobación de 228 candidaturas de mayoría relativa, incluidas dos independientes, así como 151 candidaturas de representación proporcional.

Asimismo, el INE confirmó la conclusión de la configuración de las urnas electrónicas que serán utilizadas como prueba piloto vinculante en casillas especiales durante la jornada electoral del 7 de junio.

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