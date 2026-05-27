Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_27_at_5_11_03_PM_ae0aa2dcda
Coahuila

Ramos Arizpe impulsa visitas gratuitas sobre museo histórico

El recorrido también incluye contenidos relacionados con figuras históricas como Miguel Ramos Arizpe, además de espacios enfocados en memoria local

  • 27
  • Mayo
    2026

Con más de 600 piezas relacionadas con la historia, cultura e industrialización del municipio, el Museo de Historia de Ramos Arizpe mantiene abiertas sus puertas de manera gratuita para impulsar visitas de familias, estudiantes y turistas durante este año.

El recinto, ubicado en la Casa de la Cultura sobre la Alameda Miguel Ramos Arizpe, concentra parte del patrimonio histórico y cultural del municipio, desde vestigios paleontológicos hasta el crecimiento automotriz e industrial que actualmente caracteriza a la ciudad.

Recorridos muestran evolución histórica e industrial del municipio

Autoridades municipales informaron que el museo ofrece recorridos guiados especializados para acercar a la población a distintos momentos históricos que marcaron el desarrollo social, económico y cultural de Ramos Arizpe.

Entre las áreas temáticas destacan salas dedicadas al antiguo “San Nicolás de la Capellanía”, la transformación industrial del municipio, la historia ferroviaria de la región y episodios como la Batalla de Paredón.

El recorrido también incluye contenidos relacionados con figuras históricas como Miguel Ramos Arizpe, además de espacios enfocados en memoria local, arte y evolución urbana.

Buscan acercar historia local a nuevas generaciones

El Gobierno Municipal señaló que uno de los objetivos es fortalecer el interés de nuevas generaciones por la historia e identidad del municipio mediante actividades culturales accesibles para toda la población.

El Museo de Historia permanece abierto de martes a viernes de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 5:00 de la tarde a 8:30 de la noche, mientras que sábados y domingos opera de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Las autoridades reiteraron la invitación a escuelas, familias y visitantes para conocer este espacio cultural ubicado en uno de los puntos históricos más representativos de Ramos Arizpe.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

proteccion_civil_ramos_arizpe_d480767a96
Ciclista resulta herido de gravedad tras caída en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2026_05_28_at_1_58_28_AM_a5ff482067
Dejan tornados duros estragos en Acuña y Zaragoza
IMG_3882_5a92bb40b7
IEC tendrá 13 difusores para compartir resultados del PREP
publicidad

Últimas Noticias

informe_11_am_sheinbaum_60d2692a2d
Confirman hora del informe de CSP; en Coahuila no se transmitirá
proteccion_civil_ramos_arizpe_d480767a96
Ciclista resulta herido de gravedad tras caída en Ramos Arizpe
dpr_iran_revelan_fifa_fan_fest_nuevo_leon_097e9a36c7
Revelan al cantante DPR IAN como parte del Fan Fest en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
aseguran_arsenal_687_kilos_cocaina_chiapas_acb8a0c07f
Aseguran arsenal y 687 kilos de cocaína en Chiapas
nl_trafico_969f3658dc
¡Paradójico! No usar camiones incrementa el tráfico en Monterrey
publicidad
×