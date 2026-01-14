Candelilla sigue siendo sustento rural en ejidos de Ramos Arizpe

Aunque ya no vive el auge de décadas pasadas, la extracción y producción de cera de candelilla se mantiene vigente como una actividad agrícola relevante para decenas de familias en la zona rural de Ramos Arizpe, principalmente en ejidos del Cañón de Hipólito, Coloradas, Nuevo Yucatán y Tuxtepec.

Actividad clave para comunidades del semidesierto

La secretaria de Desarrollo Rural, Maribel Marty Garza, señaló que actualmente son menos los ejidos dedicados a esta labor; sin embargo, más de un centenar de familias dependen directa o indirectamente de la candelilla como una fuente de ingreso complementaria, especialmente en regiones con opciones productivas limitadas.

Uno de los logros más importantes ha sido la regularización de los productores del ejido Cañón de Hipólito, quienes ya cuentan con las guías necesarias para comercializar la cera de manera legal y sin intermediarios, conocidos popularmente como “coyotes”, lo que les permite obtener mejores precios por su producto.

Emprendimiento y valor agregado

Marty Garza destacó el caso del ejido Coloradas, donde un grupo de productores encabezado por una joven emprendedora logró integrarse a una organización formal, obtener certificaciones y comenzar la elaboración de velas y otros productos derivados de la cera de candelilla, algunos con proyección internacional.

La funcionaria añadió que el municipio ha fungido como enlace entre los productores y dependencias federales como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), facilitando la gestión de apoyos y proyectos productivos.

En el ejido Hipólito, por ejemplo, se consolidó recientemente una cooperativa que ya cuenta con maquinaria para procesar la cera y que además ha diversificado su actividad con la producción de orégano y aceite de orégano.

Valor económico, cultural y ambiental

Finalmente, destacó que la candelilla conserva un valor económico, cultural y ambiental, al formar parte de las tradiciones productivas del semidesierto coahuilense y seguir contribuyendo al sustento de las familias rurales de Ramos Arizpe.

