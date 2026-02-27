Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Coahuila mantiene tendencia sólida en producción automotriz

Hace unas semanas, el clúster firmó un convenio con la dependencia estatal para fortalecer la vinculación entre empresas y buscadores de empleo.

La producción automotriz en la región sureste de Coahuila mantiene una tendencia estable en este empiece de año, con fluctuaciones de entre 5 y 10% similares a las registradas en 2025, informó Lourdes Cobos, presidenta del Clúster Automotriz de Coahuila, quien aseguró que el panorama para 2026 continúa fuerte en términos de manufactura.

Cobos explicó que, aunque el primer mes del año fue retador debido al recorte de un turno en la planta de General Motors, el impacto fue temporal y ya se considera superado.  

Automotriz

La medida afectó únicamente a proveedores directos de plataformas eléctricas, quienes redujeron jornadas y reestructuraron turnos durante enero, sin que ello implicara una afectación generalizada en todo el sector.

La dirigente precisó que no todas las empresas del clúster dependen exclusivamente de General Motors, ya que varias suministran componentes a distintas armadoras, lo que permitió amortiguar el impacto del ajuste operativo.  

Actualmente, el sector opera con niveles normales de rotación laboral, estimados entre 6 y 7%, dentro de los parámetros habituales de la industria.

En cuanto al empleo, señaló que existen pocas vacantes disponibles y que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo para impulsar la colocación laboral mediante ferias de empleo.  

Automotriz

Cobos subrayó que, pese a la variabilidad en los volúmenes de producción durante el primer trimestre, la industria automotriz en Coahuila mantiene estabilidad y perspectiva positiva para el resto del año, en un contexto de ajustes operativos propios de la dinámica global del sector. 


