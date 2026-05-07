Ningún estado de Morena supera a Coahuila en seguridad: Jiménez

Tras las críticas hechas por la nueva dirigente de Morena Ariadna Montiel, sobre los gobierno del PRI, en los actos de campañas electorales en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas defendió el modelo de seguridad y desarrollo aplicado en la entidad y aseguró que actualmente ningún estado gobernado por Morena presenta mejores condiciones que Coahuila.

Aunque evitó mencionar directamente a ese partido, el mandatario sostuvo que será complicado para algunos actores políticos prometer una transformación en un estado que —dijo— mantiene mejores indicadores que muchas otras entidades del país.

“Es muy complicado llegar a un estado que está mejor que cualquiera de los que gobiernan y decir que lo van a transformar”, expresó al referirse al contexto electoral que vive la entidad.

Jiménez Salinas afirmó que las campañas deben desarrollarse en un ambiente positivo y enfocarse en propuestas relacionadas con cómo fortalecer a Coahuila, particularmente en temas de seguridad, desarrollo y calidad de vida.

El gobernador insistió en que la seguridad no debe politizarse y señaló que la diferencia entre entidades depende en gran medida de las estrategias locales implementadas por alcaldes y gobiernos estatales.

Como ejemplo, destacó que Torreón aparece actualmente como la sexta ciudad más segura del país, resultado —aseguró— de una nueva estrategia aplicada en coordinación entre autoridades estatales y municipales.

También sostuvo que Coahuila se mantiene como uno de los mejores lugares de México para vivir gracias a factores como estabilidad, programas sociales, educación, salud y coordinación entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno.

El mandatario también advirtió que los señalamientos sobre presuntos vínculos entre políticos y delincuencia organizada deben tomarse con seriedad, debido al impacto que pueden tener en la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Indicó que muchas empresas mexicanas y extranjeras dependen de esa relación bilateral, por lo que consideró necesario profundizar en cualquier investigación relacionada con infiltración criminal en gobiernos o partidos políticos.

Sobre el proceso electoral en Coahuila, afirmó que hasta ahora las campañas han transcurrido en calma y señaló que cada fuerza política deberá presentar resultados y credenciales ante la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que el modelo de trabajo en equipo entre ciudadanía, empresarios, organismos civiles y los tres órdenes de gobierno ha sido clave para mantener estabilidad y seguridad en la entidad.

Comentarios