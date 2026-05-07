Busca Heriberto Treviño asegurar reparación del daño a víctimas

Para fortalecer la protección de los derechos de las víctimas, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Nuevo León con la que busca modificar el inicio del cómputo de la prescripción para la reparación del daño.

La propuesta plantea que este plazo no comience cuando la sentencia cause ejecutoria, como ocurre actualmente, sino hasta que la persona agraviada tenga conocimiento personal de la resolución.

De acuerdo con el legislador, esta modificación permitiría que las víctimas tengan una oportunidad real de ejercer su derecho a la reparación del daño, evitando que factores como el desconocimiento o vacíos legales limiten su acceso a la justicia.

Treviño Cantú explicó que en muchos casos el marco jurídico vigente ha generado situaciones en las que los derechos de las víctimas se ven reducidos por interpretaciones o plazos que no consideran su situación particular.

“Con esta reforma buscamos establecer reglas precisas sobre el inicio y la duración de la prescripción en materia de reparación del daño”, señaló el legislador al presentar la iniciativa en Oficialía de Partes del Congreso local.

La propuesta contempla reformas a los artículos 141, 145, 147 y 148 del Código Penal estatal, con el objetivo de dar mayor claridad al procedimiento y fortalecer la seguridad jurídica en estos casos.

Además, se plantea que la reparación del daño prescriba en un tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad impuesta al responsable, lo que permitiría homologar criterios con otras entidades del país.

El legislador priista destacó que la iniciativa está alineada con principios constitucionales y estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, subrayó que el objetivo es fortalecer el acceso a la justicia y garantizar que las víctimas cuenten con herramientas legales más claras y efectivas para exigir la reparación del daño.

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