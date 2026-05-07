'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio

La Presa León comenzará operaciones en junio próximo, luego de concluir su construcción tras casi seis años de trabajos, informó Agua y Drenaje de Monterrey.

Con esta obra hidráulica, Nuevo León incrementará su capacidad de abastecimiento de agua en un 13%, al pasar de 17.5 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 19.8 m³/s, fortaleciendo así la resiliencia hídrica de la zona metropolitana.

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, señaló que el embalse ya se encuentra en fase de “entrega-recepción” y que únicamente restan detalles menores antes de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asuma formalmente su operación.

“Para verano, sí, para junio, tenemos contemplado inaugurarla; es como cuando te entregan una casa, hay detallitos que solucionar, pero nada de fondo”, explicó el funcionario.

Capacidad hídrica crecerá casi 60% en el sexenio

La Presa León aportará entre 1.6 y 3 metros cúbicos por segundo de agua, con un promedio estimado de 2.3 m³/s.

Con ello, el incremento total de capacidad hídrica en Nuevo León durante la actual administración estatal alcanzará casi el 60%, considerando también la construcción del acueducto El Cuchillo II, inaugurado en 2023.

Cuando inició el gobierno de Samuel García, el estado contaba con una capacidad de 12.5 m³/s. Con El Cuchillo II subió a 17.5 m³/s y ahora, con la Presa León, llegará a 19.8 m³/s.

Obra registra altos estándares de seguridad

Ortegón Williamson aseguró que la presa presenta niveles mínimos de filtración, muy por debajo de los parámetros internacionales de seguridad.

“Tiene la cortina más larga de Latinoamérica, de casi dos kilómetros; solo hay filtraciones de 2.5 litros por segundo. Se puede decir que está prácticamente hermética”, afirmó.

El funcionario destacó que la obra incluso recibió reconocimiento internacional por su calidad constructiva.

En 2025, la presa obtuvo un premio del ACI Members Choice Award, otorgado por un instituto especializado en concreto de Estados Unidos.

Actualmente almacena 80 millones de metros cúbicos

La Presa León cuenta con una capacidad total de almacenamiento de 221 millones de metros cúbicos (Mm³) y actualmente acumula alrededor de 80 Mm³, equivalentes al 40% de su capacidad.

Según Agua y Drenaje, una de las razones por las que todavía no entra en operación plena es porque la presa Cerro Prieto se encuentra al 90% de llenado y resulta más conveniente utilizar primero esa reserva.

“No tiene sentido bajarle a una presa que está al 40% cuando lo que queremos es que suba su nivel para tenerlo disponible”, indicó Ortegón.

La obra comenzó en 2020 y costará $4,600 millones

La construcción de la Presa León inició el 1 de septiembre de 2020, durante el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

El proyecto fue asignado al Consorcio Constructor Dycher, integrado por Dycusa y Peninsular Compañía Constructora.

Inicialmente, la obra estaba programada para concluir en 2023 y tenía un costo estimado de $3,900 millones de pesos; sin embargo, debido a ajustes técnicos y financieros, el presupuesto final ascenderá a aproximadamente $4,600 millones.

“El costo original era de poco más de $3,900 millones y se pasó alrededor de un 15%, que para una obra de esta magnitud es un muy buen parámetro”, explicó el director de AyD.

Agua que antes se perdía ahora será aprovechada

Autoridades estatales destacaron que uno de los principales beneficios de la Presa León es que permitirá captar agua que anteriormente terminaba en Tamaulipas y posteriormente desembocaba en el mar sin ser aprovechada.

“Aquí estamos captando agua que antes no aprovechábamos y por lo mismo nos hace una ciudad hídricamente más resiliente”, señaló Ortegón Williamson.

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