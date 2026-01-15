Podcast
Coahuila

Certificarán consumos de venta de alcohol en Coahuila y Durango

Fernández Montañez dijo que se fortalecerá el Mando Especial de la Laguna con un mayor número de elementos, capacitación y equipo

Con la participación de alcaldesas y alcaldes de la región Laguna, así como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y las Fuerzas Federales, se realizó una reunión del Grupo de Coordinación Operativa en Torreón, donde se lograron importantes acuerdos, como la homologación de los horarios de venta de alcohol, y el cierre de bares, cantinas y restaurantes, misma disposición que entrará en vigor dentro de los próximos 100 días.

Estrategias en contra del consumo de alcohol para Coahuila y Durango

Federico Fernández Montañez, titular de la FGE de Coahuila, dio a conocer que como parte de una estrategia encaminada a reducir los delitos de alto impacto, se acordó que los municipios coahuilenses de Torreón y Matamoros, así como Gómez Palacio y Lerdo, pertenecientes a Durango, operen bajo los mismos criterios para la venta y consumo de bebidas embriagantes, con el fin de que no se generen focos de inseguridad debido a vacíos legales.

Fortalecimiento hacia Mando Especial 

El Fiscal destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, que ha permitido que tanto Coahuila como Durango se mantengan entre los estados con menos homicidios del país, gracias a la colaboración entre municipios, estados y federación.

Fernández Montañez dijo que se fortalecerá el Mando Especial de la Laguna con un mayor número de elementos, capacitación y equipo como cámaras inteligentes de última generación, para evitar los desplazamientos de células de delincuentes entre los municipos de la zona metropolitana de Torreón.

Elementos de seguridad y mandatarios asisten a reunión

En la reunión participaron la titular de la FGE de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso; el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González; la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, así como mandos militares, representantes de la Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, y titulares de áreas estratégicas de seguridad de ambas entidades.


