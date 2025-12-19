Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
comida_40_desperdicio_832240e65a
Nacional

Se dispara 40% el desperdicio de alimentos en Navidad en México

Cada minuto se tiran 57 toneladas de comida, mientras millones enfrentan carencia alimentaria, advierte la Red de Bancos de Alimentos.

  • 19
  • Diciembre
    2025

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo no solo traen reuniones familiares y mesas llenas, también un aumento alarmante en el desperdicio de alimentos.

En México, esta práctica crece hasta 40% durante diciembre, de acuerdo con cifras de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX).

Cada minuto se tiran en el país 57 toneladas de comida, el equivalente a 16 camiones cargados, mientras una parte importante de la población enfrenta dificultades para acceder a una alimentación suficiente.

Toneladas de comida que podrían aprovecharse

Durante estas fechas, grandes cantidades de pavo, pierna y platillos tradicionales terminan en la basura, pese a que aún podrían ser consumidos.

La Red de Bancos de Alimentos estima que, a lo largo del año, en México se desperdician alrededor de 30 millones de toneladas de alimentos.

Claudia Sánchez Castro, líder nacional del Pacto por la Comida, advirtió que el problema refleja una contradicción profunda en un país con altos niveles de carencia alimentaria.

En promedio, cada persona tira 80 kilogramos de comida al año, cifra que se incrementa de manera notable en las fiestas decembrinas.

desperdicio-comida.jpg

Llamado a comprar y servir con moderación

Ante este panorama, la Red hizo un llamado a la población a planear mejor sus compras y evitar el exceso.

Servir porciones más pequeñas y reutilizar los alimentos sobrantes puede marcar una diferencia significativa sin afectar la convivencia ni las celebraciones.

“La abundancia no debe traducirse en desperdicio”, subrayó Sánchez Castro, al insistir en que el consumo responsable es clave durante estas fechas.

Rescate de alimentos antes de que lleguen a la basura

Para enfrentar el problema, los Bancos de Alimentos realizan tareas diarias de rescate y redistribución de productos en buen estado que comerciantes desechan.

María Enrubia Peláez, integrante de la Red, explicó que recorren los pasillos para recuperar alimentos aptos para el consumo, logrando aprovechar entre 70 y 80% de lo recolectado.

Por otra parte, la Red de Bancos de Alimentos mantendrá sus acciones y exhortos durante las fiestas decembrinas, con el objetivo de reducir el desperdicio y llevar comida a quienes más lo necesitan.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

7a110430_ff12_40e0_a792_c8587a2fa99e_f2e01a2fe4
San Pedro invita a encender la Navidad con luces y láseres
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T113759_987_f1124868e6
Guerreras K-Pop se unen a Snoop Dogg en juegos de Navidad de NFL
Explica_experto_como_afrontar_el_duelo_en_Navidad_con_mindfulness_57e23e28ef
Explica experto cómo afrontar el duelo en Navidad con mindfulness
publicidad

Últimas Noticias

a158178d_722f_4339_857d_4eefdad34c06_7621f444cd
Llaman a senderistas a extremar precauciones en Cerro de la Silla
7a110430_ff12_40e0_a792_c8587a2fa99e_f2e01a2fe4
San Pedro invita a encender la Navidad con luces y láseres
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T113759_987_f1124868e6
Guerreras K-Pop se unen a Snoop Dogg en juegos de Navidad de NFL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×