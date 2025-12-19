Se dispara 40% el desperdicio de alimentos en Navidad en México

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo no solo traen reuniones familiares y mesas llenas, también un aumento alarmante en el desperdicio de alimentos.

En México, esta práctica crece hasta 40% durante diciembre, de acuerdo con cifras de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX).

Cada minuto se tiran en el país 57 toneladas de comida, el equivalente a 16 camiones cargados, mientras una parte importante de la población enfrenta dificultades para acceder a una alimentación suficiente.

Toneladas de comida que podrían aprovecharse

Durante estas fechas, grandes cantidades de pavo, pierna y platillos tradicionales terminan en la basura, pese a que aún podrían ser consumidos.

La Red de Bancos de Alimentos estima que, a lo largo del año, en México se desperdician alrededor de 30 millones de toneladas de alimentos.

Claudia Sánchez Castro, líder nacional del Pacto por la Comida, advirtió que el problema refleja una contradicción profunda en un país con altos niveles de carencia alimentaria.

En promedio, cada persona tira 80 kilogramos de comida al año, cifra que se incrementa de manera notable en las fiestas decembrinas.

Llamado a comprar y servir con moderación

Ante este panorama, la Red hizo un llamado a la población a planear mejor sus compras y evitar el exceso.

Servir porciones más pequeñas y reutilizar los alimentos sobrantes puede marcar una diferencia significativa sin afectar la convivencia ni las celebraciones.

“La abundancia no debe traducirse en desperdicio”, subrayó Sánchez Castro, al insistir en que el consumo responsable es clave durante estas fechas.

Rescate de alimentos antes de que lleguen a la basura

Para enfrentar el problema, los Bancos de Alimentos realizan tareas diarias de rescate y redistribución de productos en buen estado que comerciantes desechan.

María Enrubia Peláez, integrante de la Red, explicó que recorren los pasillos para recuperar alimentos aptos para el consumo, logrando aprovechar entre 70 y 80% de lo recolectado.

Por otra parte, la Red de Bancos de Alimentos mantendrá sus acciones y exhortos durante las fiestas decembrinas, con el objetivo de reducir el desperdicio y llevar comida a quienes más lo necesitan.

