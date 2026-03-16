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Nuevo León

A pesar del día festivo se mantiene mala calidad del aire

Tolvaneras y polvo de Texas afectan la calidad del aire en Monterrey y su zona metropolitana, pese a menor actividad por día festivo

  • 16
  • Marzo
    2026

A pesar de ser día festivo con menos vehículos y actividad en las calles de la Zona Metropolitana de Monterrey, la mala calidad del aire persiste ante las tolvaneras que el frente frío #41 ha traído a la entidad.

A través de diferentes páginas de monitoreo del aire, se observa que todos los municipios del área metropolitana, como Monterrey, San Nicolás, San Pedro, Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina, Escobedo, García e incluso Santiago y Cadereyta, presentan mala calidad del aire y se espera que durante todo el día estas condiciones persistan.

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La Secretaría de Medio Ambiente del Estado indicó que desde la madrugada de este lunes se presentaron fuertes vientos, así como el ingreso de polvo proveniente de Texas y tolvaneras en la zona metropolitana, lo cual aumentó los niveles de contaminación en la entidad.

“El fortalecimiento de las corrientes de viento, con velocidades promedio superiores a los 20 km/h, y ráfagas estimadas entre 70 y 80 km/h, así como el arrastre de polvo proveniente del sur de Texas, ha provocado un incremento en los niveles de material particulado en la atmósfera del área metropolitana.

“Se exhorta a la ciudadanía a consultar de manera constante la información actualizada sobre la calidad del aire en el portal [aire.nl.gob.mx](http://aire.nl.gob.mx/) y en las redes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente, además de atender las recomendaciones establecidas en el Índice Aire y Salud”, se lee en un comunicado que envió la Secretaría.

Sin embargo, al momento, la página oficial de monitoreo del aire del Estado no se encuentra en funcionamiento y a través de redes sociales la Secretaría no ha informado acerca de la calidad del aire.

A través del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud (ICARS), que se puede revisar a través de las aplicaciones del clima en los dispositivos móviles, se reportó la mala calidad del aire.

Por lo cual se recomienda evitar las actividades al aire libre para toda la población.

 


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