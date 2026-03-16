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José Ángel Bichir es dado de alta del hospital tras sufrir caida

El intérprete deberá seguir un proceso de recuperación debido a diversas fracturas que sufrió tras la caída, por lo que continuará bajo supervisión médica

  • 16
  • Marzo
    2026

El actor José Ángel Bichir fue dado de alta luego de permanecer tres días hospitalizado tras el accidente que sufrió al caer desde un tercer piso en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes, el actor salió del hospital acompañado por su padre, Odiseo Bichir, quien lo asistió al momento de abandonar las instalaciones médicas y trasladarse en un vehículo para continuar con su recuperación.

Aunque ya fue dado de alta, el intérprete deberá seguir un proceso de recuperación debido a diversas fracturas que sufrió tras la caída, por lo que continuará bajo supervisión médica en los próximos días.

Días antes, la familia del actor había explicado que el incidente ocurrió en medio de una crisis de salud emocional, por lo que pidieron respeto y privacidad mientras José Ángel Bichir continúa con su proceso de recuperación.


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