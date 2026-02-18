Podcast
Coahuila

Gobernador lleva a cabo reunión para fortalecer agenda económica

El mandatario estatal expuso las condiciones de seguridad, estabilidad laboral, infraestructura y certeza jurídica que, afirmó, caracterizan a la entidad

  • 18
  • Febrero
    2026

El gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo una reunión con el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, y con el embajador de ese país en México, Cameron MacKay, durante una visita a la planta Magna Estampados en Ramos Arizpe, con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y consolidar una agenda conjunta que impulse inversiones y generación de empleo en la entidad.

El encuentro se llevó a cabo en el complejo industrial de Magna, una de las empresas de capital canadiense con mayor presencia en Coahuila. De acuerdo con la información dada a conocer, la reunión buscó refrendar la relación estratégica entre el estado y Canadá, así como explorar nuevas oportunidades en materia de inversión, innovación y cadenas de suministro, en el marco de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el encuentro, el mandatario estatal expuso las condiciones de seguridad, estabilidad laboral, infraestructura y certeza jurídica que, afirmó, caracterizan a la entidad y que han permitido consolidar un entorno favorable para la inversión extranjera. Señaló que Canadá es un socio relevante para Coahuila, particularmente en el sector automotriz y de autopartes.

Magna opera actualmente 10 plantas en el estado y emplea a más de 15 mil trabajadores. Entre 2024 y 2026, la compañía proyecta inversiones por tres mil 579 millones de pesos en Coahuila, con la generación de 754 empleos directos en proyectos como Estampados Magna, Magna Powertrain y Magna Assembly Systems.

En la reunión también participaron el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González; el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez; el director de Asuntos Gubernamentales Globales de Magna International, Dex Battista; el gerente general de Estampados Magna, Arturo Barboza; así como funcionarios canadienses y directivos de la empresa.

El encuentro se dio en un contexto de fortalecimiento de la relación bilateral y de continuidad en la atracción de inversiones extranjeras hacia el estado.


