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Coahuila

Coahuila crea grupo técnico para detonar explotación de gas

El gobernador destacó que este tipo de explotación energética podría generar miles de empleos y atraer inversiones por miles de millones de pesos

  • 14
  • Abril
    2026

El Estado de Coahuila avanza en la conformación de un grupo técnico especializado para impulsar el aprovechamiento del gas mediante esquemas de extracción sustentable, similares a los aplicados en Texas, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal señaló que desde hace meses se han integrado equipos de trabajo para analizar la viabilidad del proyecto, con la participación de expertos en geología, agua y minería, así como coordinación con instancias federales, Petróleos Mexicanos (Pemex) e inversionistas.

Explicó que la intención es retomar el desarrollo de esta industria bajo un modelo de “fracking ecológico”, aprovechando los avances tecnológicos que permiten reducir el impacto ambiental y garantizar un manejo más eficiente de los recursos, particularmente del agua.

Contemplan uso de agua tratada y zonas alejadas de centros urbanos 

Indicó que el proyecto contempla el uso de agua tratada y su desarrollo en zonas alejadas de centros urbanos, lo que, aseguró, representa condiciones favorables para su implementación sin afectar directamente a la población.

El gobernador destacó que este tipo de explotación energética podría generar miles de empleos y atraer inversiones por miles de millones de pesos en un periodo estimado de cinco años, lo que permitiría reactivar regiones afectadas por la caída de la industria acerera, tras la quiebra de Altos Hornos de México.

Agregó que uno de los objetivos es que este proyecto contribuya también a la soberanía energética del país y a fortalecer las finanzas de Petróleos Mexicanos.

Frente a las preocupaciones ambientales, el mandatario aseguró que el grupo técnico será el encargado de definir la ruta más adecuada, evaluando tanto los riesgos como las condiciones para lograr un desarrollo sustentable.

El gobernador sostuvo que existen condiciones favorables para detonar esta industria en Coahuila, siempre que se logre un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la generación de oportunidades para las familias. 


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