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Coahuila

Festival Singers presentará concierto de Pascua en Saltillo

Con este concierto, la agrupación busca ofrecer una experiencia musical enfocada en la reflexión y el contexto espiritual de la temporada de Pascua

  • 15
  • Abril
    2026

El coro Festival Singers Saltillo ofrecerá este viernes 17 de abril un concierto especial de Pascua en Saltillo, con un programa de música sacra que incluirá piezas poco interpretadas en la ciudad.

Presentación será en iglesia con entrada libre

La presentación, titulada “Pascua: canciones y villancicos”, se realizará a las 20:00 horas en la iglesia Ranchito del Rey y María Madre, en una única función con entrada libre y donativo voluntario.

El concierto estará dirigido por el maestro canadiense Lawrie McEwan, quien explicó que el objetivo del programa es acercar al público a distintas expresiones de la música sacra a nivel internacional.

“Mi pasión es traer música sacra de todo el mundo a Saltillo. Estas canciones son mensajes de paz y esperanza que cruzan fronteras”, señaló.

Interpretarán obras de compositores clásicos

El repertorio incluye obras de compositores como Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Felix Mendelssohn, Gabriel Fauré y John Rutter, interpretadas por un ensamble coral de 24 voces.

Además, contará con la participación de músicos invitados como el flautista Pablo Cuello y el pianista Manuel Muñoz Amaya.

El coro, integrado en 2024, ha desarrollado una agenda constante de presentaciones en la ciudad, incluyendo la interpretación del Réquiem de Fauré y la Misa Tango de Martín Palmeri, así como conciertos en templos y espacios culturales.

Con este concierto, la agrupación busca ofrecer una experiencia musical enfocada en la reflexión y el contexto espiritual de la temporada de Pascua, a través de un repertorio que no ha sido presentado previamente en Saltillo.

 


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