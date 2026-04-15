Carlos Alcaraz se baja del Torneo Conde de Godó por nueva lesión

El tenista español Carlos Alcaraz anunció su retirada del Torneo Conde de Godó debido a molestias en el antebrazo derecho, sumando así una nueva lesión a la lista de problemas físicos que ha enfrentado desde su debut profesional.

El actual número 2 del mundo, solo por detrás de Jannik Sinner, venía de disputar la final del Masters 1,000 de Montecarlo, donde cayó precisamente ante el italiano, lo que inicialmente hizo pensar en una simple sobrecarga.

Una decisión para evitar riesgos

Alcaraz ya había sido atendido durante su debut en Barcelona ante Otto Virtanen, pero finalmente optó por no disputar la segunda ronda frente al checo Tomas Machac.

El español no entrenó en el Real Club de Tenis Barcelona 1899 y permaneció en su hotel bajo tratamiento de su fisioterapeuta, lo que encendió las alarmas sobre su estado físico.

La decisión de bajarse del torneo responde a la necesidad de cuidar su participación en los próximos compromisos, como el Mutua Madrid Open, el Masters de Roma y, sobre todo, Roland Garros, donde defenderá el título.

Lesiones recurrentes en su carrera

Desde su debut profesional en 2020, Alcaraz ha sufrido alrededor de una decena de lesiones que lo han obligado a perderse torneos importantes. Aunque ninguna ha sido de gravedad extrema, sí han afectado la continuidad de su calendario.

Entre las más destacadas se encuentra la que le impidió disputar el Abierto de Australia en 2023, siendo el único Grand Slam que no ha jugado desde su irrupción en la élite.

La dolencia actual representa la tercera ocasión en la que sufre problemas en el antebrazo derecho, zona que ya le provocó una de sus ausencias más prolongadas en 2024.

Pese a los contratiempos físicos, el murciano mantiene intactas sus aspiraciones, entre ellas conquistar los cuatro torneos de Grand Slam en una misma temporada, tras haber ganado el Abierto de Australia en febrero con una victoria sobre Novak Djokovic.

Sin embargo, su historial reciente evidencia que la gestión física será clave para sostener su rendimiento en una temporada exigente, especialmente en la gira de tierra batida donde aún quedan los torneos más importantes.

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