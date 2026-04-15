Observan familias viviendo en drenaje de Ramos Arizpe

Autoridades municipales de Ramos Arizpe han detectado la presencia de familias y personas en situación de calle habitando en drenajes y canales pluviales, espacios considerados de alto riesgo ante la temporada de lluvias.

Localizan casos en distintos sectores del municipio

El director de Servicios Primarios, Edgar Tamez, informó que durante las labores de limpieza y mantenimiento se han localizado personas viviendo debajo de puentes y dentro de canalones, principalmente en zonas como Parajes de los Pinos, colonia La Reina, Plan de Guadalupe y el canalón Escorial.

Explicó que en algunos puntos incluso se han encontrado familias completas, incluyendo menores de edad, por lo que ha sido necesaria la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para atender estos casos.

Retiran familias de zonas de riesgo

Detalló que en el sector de Parajes de los Pinos se han retirado al menos dos familias que se resguardaban en un drenaje pluvial cercano a un puente, mientras que en la zona de Rotarios se ha detectado la presencia constante de adultos en situación de calle.

Indicó que estas personas suelen acondicionar los espacios con colchones y objetos encontrados, lo que además de representar un riesgo sanitario, contribuye al taponamiento de los canales.

El funcionario advirtió que muchos de los ocupantes podrían ser personas con problemas de adicción, lo que complica su permanencia en estos espacios pese a los constantes desalojos realizados en coordinación con Seguridad Pública.

Alertan por peligro durante lluvias intensas

Subrayó que la principal preocupación es el riesgo que enfrentan estas personas, ya que los drenajes pluviales pueden llenarse rápidamente durante lluvias intensas, lo que podría derivar en tragedias.

Añadió que, además de la problemática social, estos espacios presentan acumulación de basura como llantas, escombro, muebles y hasta animales muertos, lo que agrava el riesgo de inundaciones en la ciudad.

Finalmente, indicó que las labores de limpieza continuarán de manera permanente para prevenir taponamientos, al tiempo que se seguirá trabajando con otras dependencias para atender la situación de quienes habitan en estos puntos.





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