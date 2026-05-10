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Internacional

Trump dice que Irán 'no se reirá más' de Estados Unidos

Estas declaraciones se produjeron en torno al momento en que Pakistán confirmó haber recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz

  • 10
  • Mayo
    2026

Ante la información brindada por Teherán sobre una propuesta de paz, el presidente Donald Trump afirmó este domingo que Irán "no se reirá más" de Estados Unidos.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que esto se debe a que Irán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos.

"Durante 47 años los iraníes nos han estado 'golpeteando', haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42,000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país".

En su mensaje, Trump también arremete contra el expresidente demócrata Barack Obama, por supuestamente darle a Irán "una nueva vida" en forma de dinero, pero también contra su antecesor, Joe Biden.

Estas declaraciones se produjeron en torno al momento en que Pakistán confirmó haber recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen todavía los detalles.

Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EUA

Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra.

De acuerdo con la agencia iraní IRNA, dicha propuesta se envió a través de Pakistán, que funge como país mediador entre ambas naciones. Según el medio, este documento propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EUA

 


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