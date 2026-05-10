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Coahuila

Agresión en campaña desata choque político en Coahuila

Un video de una riña entre Édgar Sánchez Garza y el equipo de la candidata morenista Delia Hernández en San Pedro reavivó acusaciones políticas

  • 10
  • Mayo
    2026

Un video fue el centro del escándalo este fin de semana en San Pedro de las colonias. En él se aprecia a Édgar Sánchez Garza, quien fuera militante activo de Morena, agrediendo a miembros del equipo de la candidata del Distrito 4 al Congreso de Coahuila por ese partido, Delia Aurora Hernández Alvarado.

Según lo que se aprecia en el video que grabó parte del staff de la candidata, Sánchez Garza llega al lugar donde el equipo de Hernández Alvarado recorre las calles realizando campaña.

Sin mediar palabra, Édgar Sánchez se abalanza sobre uno de los acompañantes de la candidata y lo agrede a golpes, mientras los demás miembros de la campaña, incluida Delia Hernández, intervienen para impedirlo.

En sus redes sociales, el senador de Morena Luis Fernando Salazar difundió el video, acusando a Sánchez Garza de ser ahora miembro de la alianza PRI-UDC; incluso el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió un comunicado en el que también se refiere al presunto agresor como miembro de esta alianza y en el cual lo acusa de “intento de feminicidio” en agravio de su candidata.

Por la tarde, Édgar Sánchez difundió un video en el que se deslinda del supuesto intento de homicidio, y señala que durante un recorrido en su vehículo particular, fue agredido por miembros de la campaña al rechazar que le colocaran una calcomanía en su vehículo, por lo que regresó y confrontó a la persona que lo había agredido físicamente.

Fuentes del PRI desconocieron a Édgar Sánchez como miembro de la alianza, si bien el presunto agresor ha presumido en sus redes sociales su militancia en Morena, UDC y el Partido Verde. Incluso, ha publicado fotografías con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex dirigente de Morena Mario Delgado, el dirigente de Morena en Coahuila Diego del Bosque y… el Senador Luis Fernando Salazar, que fue quien hizo la denuncia de la agresión.

La historia de Sánchez y Hernández no es nueva; cuando ambos militaban en Morena, la candidata, que busca la reelección en el Congreso del estado, denunció por violencia política en razón de género a su compañero de partido ante el Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza (TECZ), que concluyó que no procedía.


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