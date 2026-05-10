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Finanzas

Sectur busca contener afectaciones tras paro de Magnicharters

La Secretaría de Turismo buscará atender las afectaciones para agencias de viajes, operadores turísticos y pasajeros que contrataron servicios con la empresa

  • 10
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Turismo (Sectur) puso en marcha acciones de apoyo tras la suspensión de operaciones de Magnicharters, luego de que la aerolínea anunciara el pasado 11 de abril un paro en sus actividades. 

La dependencia buscará atender las afectaciones para agencias de viajes, operadores turísticos y pasajeros que contrataron servicios con la empresa.

A través de un comunicado difundido el 8 de mayo, la Sectur informó que ya mantiene contacto con distintos actores del sector para buscar alternativas que permitan dar continuidad, en la medida de lo posible, a los servicios turísticos comprometidos. 

“La Secretaría de Turismo del Gobierno de México informa que derivado de la suspensión de operaciones de la aerolínea Magnicharters, ha establecido contacto con agencias de viajes, operadores turísticos y clientes afectados”, señaló la dependencia.

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Además, la institución encabezada por Josefina Rodríguez Zamora anunció la instalación de mesas de coordinación con agencias, cadenas hoteleras, operadores turísticos y aerolíneas comerciales para analizar posibles soluciones. 

Entre ellas destaca la revisión de opciones de reubicación para pasajeros afectados, sujetas a disponibilidad y condiciones comerciales de cada empresa.

Por otra parte, la Sectur mantiene coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para orientar a los usuarios sobre mecanismos de quejas, reclamaciones y procedimientos conciliatorios. 

La dependencia también indicó que “las agencias podrán informar a sus clientes que el incumplimiento deriva de una decisión unilateral de la aerolínea”, documentada por la autoridad federal.

Asimismo, las agencias de viajes que comercializaron paquetes con Magnicharters podrán acudir ante Profeco como proveedores intermediarios afectados, presentando contratos y comprobantes de montos no recuperados. 

A su vez, la Sectur reiteró que continuará brindando acompañamiento al sector mientras avanzan las gestiones para reducir el impacto económico de la suspensión de vuelos.


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