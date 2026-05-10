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Coahuila

Doña Francisca festeja el Día de las Madres con sus nueve hijas

Al igual que la familia de doña Francisca, cientos de familias acudieron este 10 de mayo a distintos restaurantes de la ciudad para celebrar a las madres

  • 10
  • Mayo
    2026

Este 10 de mayo, doña Francisca Poblano celebró el Día de las Madres rodeada de mujeres; nueve de ellas son sus hijas, quienes se reunieron en un restaurante de la ciudad para festejarla con música, flores y una agradable comida familiar.

Vestidas con sus mejores galas, las hijas de doña Francisca compartieron momentos especiales con su madre, a quien reconocieron por ser una mujer fuerte y unida a su familia.

“Muy gustosa de festejar con ellas. Tengo puras mujeres y me siento muy honrada y feliz de estar con todas mis hijas”, expresó emocionada doña Francisca.

Por su parte, sus hijas señalaron que admiran profundamente a su madre, a quien compararon con “un roble” por su fortaleza y por haberlas acompañado siempre tanto en los buenos como en los malos momentos, guiándolas con sus consejos y enseñanzas.

Durante la convivencia, coincidieron en que lo más importante de esta fecha es poder seguir compartiendo la vida junto a su madre, quien continúa siendo el pilar de la familia.

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Saltillenses celebran el 10 de mayo

Al igual que la familia de doña Francisca, cientos de familias acudieron este 10 de mayo a distintos restaurantes de la ciudad para celebrar a las madres, dejando importantes ganancias para la industria restaurantera.

Como ya es tradición, muchas madres fueron consentidas por sus seres queridos y llevadas a desayunar o comer fuera de casa. Sin embargo, la alta demanda provocó largas filas y tiempos de espera en algunos establecimientos debido a la falta de mesas disponibles.

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