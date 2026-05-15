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Coahuila

Coahuila suma dos candidatos con protección especial

El IEC y el gobierno estatal activaron medidas de seguridad para dos candidaturas; uno de los casos es el de Antonio Attolini

  • 15
  • Mayo
    2026

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Secretaría de Gobierno del Estado confirmaron que fueron otorgadas medidas de protección al diputado local y candidato del Distrito 9 de Torreón, Antonio Attolini Murra, tras la agresión que sufrió en junio de 2025 al salir de un concierto en el Coliseo de Torreón.

Con este caso, suman ya dos candidaturas que han solicitado seguridad especial durante el actual proceso electoral. El primero fue el de la candidata Delia Hernández, luego de los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en San Pedro.

El consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que ambas solicitudes fueron atendidas favorablemente por las autoridades de seguridad estatal y precisó que, en el caso de Attolini, se expusieron situaciones que el candidato considera podrían representar un riesgo para su integridad.

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Rodríguez Fuentes explicó que las medidas de protección pueden ser solicitadas por cualquier candidatura durante el proceso electoral, aun cuando no exista necesariamente una amenaza inminente, ya que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en la contienda.

Asimismo, detalló que, en el caso de la candidata Delia Hernández, la respuesta de las autoridades se activó prácticamente de inmediato tras los hechos ocurridos en San Pedro y, en menos de dos horas, ya se habían establecido medidas de seguridad coordinadas con el Gobierno del Estado.

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Por su parte, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, señaló que la administración estatal mantiene coordinación permanente con los organismos electorales para atender de forma inmediata las solicitudes de protección de candidatas y candidatos.

Precisó que, en el caso de Antonio Attolini, la petición está relacionada con la agresión sufrida hace casi un año en Torreón, y reiteró que el Gobierno del Estado no cuestiona las solicitudes presentadas por las candidaturas, sino que actúa para brindar las condiciones de seguridad necesarias.


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