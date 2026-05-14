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Coahuila

Llegarán este viernes a Coahuila 2.5 millones de boletas

El embarque incluye aproximadamente 2.5 millones de boletas electorales que serán utilizadas durante el Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila

  • 14
  • Mayo
    2026

Las boletas electorales que serán utilizadas en la elección local de Coahuila llegarán este viernes a la entidad bajo un operativo especial de seguridad encabezado por la Guardia Nacional y corporaciones estatales, informó el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

El consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, detalló que el material electoral salió desde las instalaciones de impresión en el Estado de México y será trasladado bajo custodia federal hasta la bodega central ubicada sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en la zona de Arteaga.

Precisó que el embarque incluye aproximadamente 2.5 millones de boletas electorales que serán utilizadas durante el Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila.

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Rodríguez Fuentes explicó que, una vez resguardadas en la bodega electoral, comenzará el proceso de conteo, sellado y preparación de paquetes electorales para posteriormente distribuirlos a los distintos distritos electorales del estado.

Indicó que para esta etapa se desplegarán 16 rutas de distribución que saldrán desde la bodega central hacia las sedes distritales bajo vigilancia de autoridades de seguridad.

El funcionario electoral aseguró que las boletas permanecerán bajo resguardo permanente de la Guardia Nacional y corporaciones estatales mientras se desarrollan las distintas etapas del operativo electoral.

Además, reiteró que el proceso avanza conforme al calendario previsto y con protocolos de seguridad para garantizar certeza y transparencia rumbo a la jornada electoral en Coahuila.


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