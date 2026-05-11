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Coahuila

'Cero tolerancia para bares que incumplan la ley': Javier Díaz

El edil señaló que las inspecciones y operativos continuarán de manera permanente como parte de una estrategia para prevenir incidentes.

  • 11
  • Mayo
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que en la ciudad habrá cero tolerancia para los bares y establecimientos que pretendan estar por encima de la ley.

 Lo anterior, luego de los recientes temas relacionados con supervisiones, clausuras y accidentes registrados en centros nocturnos, donde enfatizó que todos los negocios, sin importar influencias o relaciones personales, deben cumplir con los reglamentos establecidos y garantizar la seguridad de los clientes tanto dentro como fuera de los establecimientos.

El edil señaló que las inspecciones y operativos continuarán de manera permanente como parte de una estrategia para prevenir incidentes y reforzar las medidas de protección a la ciudadanía. Indicó que el objetivo principal es que los saltillenses puedan acudir a divertirse con la confianza de que existen protocolos de seguridad adecuados y condiciones que permitan evitar riesgos en este tipo de espacios.

Respecto al tema, autoridades municipales coincidieron en respaldar la postura del alcalde, al considerar que en materia de seguridad no existen colores partidistas, sino el compromiso de proteger a la población. Destacaron que es fundamental que los bares cumplan con todas las disposiciones necesarias para prevenir situaciones que puedan poner en peligro a quienes acuden a estos establecimientos recreativos.


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