Coahuila

Comerciantes del Centro Histórico se integran a “La Mera Mera”

Gabriel Elizondo Pérez, señaló que la alianza forma parte de una estrategia para generar sinergias entre gobierno y sector productivo

Más de 600 establecimientos del Centro Histórico de Saltillo se incorporarán a la red de descuentos del programa “La Mera Mera”, tras la firma de un convenio de colaboración entre Mejora Coahuila y la asociación Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C., con el objetivo de fortalecer la economía local y ampliar beneficios a consumidores y empresarios.

Impulso al consumo y comercio formal

El acuerdo permitirá que beneficiarios de la estrategia social puedan acceder a descuentos en negocios del primer cuadro de la ciudad, lo que busca incentivar el consumo en el comercio formal y dinamizar la actividad económica en la zona.

Durante la firma, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que la alianza forma parte de una estrategia para generar sinergias entre gobierno y sector productivo, al facilitar mecanismos de apoyo directo tanto a comerciantes como a familias.

Créditos proyectados para 2026

Asimismo, informó que para 2026 se contempla la entrega de alrededor de mil créditos especiales dirigidos a empresarios y comerciantes interesados en ampliar o fortalecer sus negocios, como parte de los programas de impulso económico proyectados.

El presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, Alan Christian Duarte, indicó que el convenio representa una nueva etapa para el primer cuadro de Saltillo, al sumar respaldo institucional a un sector que, dijo, ha mantenido empleos e inversión en la zona.

Modernización del Centro Histórico

En representación del alcalde Javier Díaz González, el director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, destacó que el Centro Histórico atraviesa un proceso de modernización y crecimiento, por lo que la coordinación entre autoridades y comerciantes será clave para consolidarlo como un referente económico y social.

Mejora Coahuila ha establecido previamente convenios similares con organismos como CANIRAC, CANACO Saltillo y CANACO Servytur Acuña, con el propósito de ampliar la red de establecimientos que ofrecen descuentos a la población.

En el evento participaron representantes del sector comercial y cultural, así como integrantes del equipo estatal de Mejora Coahuila.


