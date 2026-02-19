Podcast
Tamaulipas

Copa de Tamaulipas busca romper récord de participación

La funcionaria destacó que en la edición anterior se registró la participación de alrededor de 800 cañas, y para este año el objetivo es romper ese récord

La secretaria de Turismo en Matamoros, Miry Leal dio a conocer que este fin de semana se realizará la segunda edición del Torneo de Pesca Copa Tamaulipas en Playa Bagdad, un evento pensado para convivir en familia y atraer visitantes a la costa matamorense.

La funcionaria destacó que en la edición anterior se registró la participación de alrededor de 800 cañas, y para este año el objetivo es romper ese récord.

Hasta el momento se reporta la venta aproximada de 600 boletos en preventa, aunque señaló que es común que numerosos participantes se inscriban el mismo día del torneo.

El evento reunirá tanto a pescadores locales como a visitantes que aprovechan el fin de semana para acudir a la playa, por lo que se espera un aumento en la afluencia turística y en la actividad comercial de la zona.

Esta competencia representa la segunda edición del torneo en Matamoros, con la expectativa de consolidarse como una de las actividades recreativas más concurridas en la playa durante la temporada.


