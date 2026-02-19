Aduanas de Tamaulipas colapsan por falla de sistema

Una falla en el sistema central de Aduanas provocó este 18 de febrero de 2026 la suspensión temporal de cruces y largas filas de tráileres en las aduanas de Nuevo Laredo y Reynosa, con afectaciones al flujo de importación y exportación en los principales puntos de carga de la frontera tamaulipeca.

En Nuevo Laredo, la interrupción fue comunicada a transportistas como una “intermitencia en el sistema central” de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con suspensión temporal del cruce de vehículos, de acuerdo con el aviso difundido por la Central de Servicios de Carga de la ciudad.

“Aviso Importante, Se informa a la comunidad del autotransporte que, derivado de una notificación oficial de la autoridad aduanera en Nuevo Laredo, se presenta una intermitencia en el sistema central de Aduanas, lo que ha generado la suspensión temporal del cruce…”

El impacto se reflejó en filas kilométricas.

En la mañana del miércoles, se reportaron filas de tráileres de más de seis kilómetros en la Aduana de Nuevo Laredo y de más de tres kilómetros en la Aduana de Reynosa, con parálisis del comercio internacional durante el lapso de la falla.

Sistema se restablece tras cuatro horas

Alrededor de las 11:30 de la mañana fue restablecido el sistema de operación aduanera a nivel nacional, lo que permitió reanudar con normalidad el cruce del autotransporte de carga hacia Estados Unidos, informó la Agencia Nacional de Aduanas de México.

De acuerdo con un comunicado oficial, el sistema central volvió a operar de manera regular, por lo que se reactivaron los procesos de despacho y el cruce de vehículos de carga en las distintas aduanas del país.

La reanudación de operaciones se dio luego de los problemas técnicos registrados durante la mañana en el Puente Internacional Pharr–Reynosa, así como en otros cruces internacionales del estado de Tamaulipas, situación que provocó interrupciones temporales en el flujo de mercancías.

El aviso fue enviado a las agencias aduanales de la frontera de Reynosa, donde, si bien no se registraron afectaciones mayores en los procesos de despacho, sí se reportaron largas filas de tractocamiones que transportan mercancía diversa con destino a la región del Valle del Río Grande.

Las autoridades aduaneras señalaron que se mantiene vigilancia permanente sobre el funcionamiento de la plataforma nacional, con el objetivo de detectar cualquier eventualidad y mantener informada de manera oportuna a la comunidad de comercio exterior.

Cabe destacar que los turistas que transitan por Reynosa no se vieron afectados por la intermitencia del sistema aduanero, ya que la ciudad cuenta con otros dos cruces internacionales para la atención de la población, como el Puente Internacional Reynosa–Hidalgo y el Puente Internacional Anzaldúas, los cuales continuaron operando de manera regular para el cruce de vehículos particulares.

