Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_5_f62e7d91c9
Tamaulipas

Aprueba Cabildo declarar el Centro de Reynosa como zona histórica

El Cabildo aprobó la aplicación del programa de “cero costos” para la apertura de nuevos negocios dentro del primer cuadro de la ciudad

  • 19
  • Febrero
    2026

El Cabildo del Ayuntamiento de Reynosa aprobó que la zona centro de la ciudad sea considerada oficialmente como Centro Histórico, con el objetivo de fortalecer la actividad cultural, turística y económica en este sector de Reynosa.

Durante la sesión, la regidora que preside la Comisión de Cultura respaldó la propuesta presentada por el alcalde, al señalar que desde dicha comisión se mantiene una postura permanente de apoyo a las acciones que representen beneficios directos para la ciudad y para el desarrollo de los sectores productivos.

La regidora Juana Alicia Sánchez explicó que esta declaratoria busca abrir mayores oportunidades para empresarios y microempresarios que desean establecer o consolidar sus negocios en la zona centro, al reconocer que muchos de ellos enfrentan limitaciones económicas derivadas de los trámites y requisitos administrativos.

“En mi caso, como coordinadora de la Comisión de Cultura, siempre vamos a estar apoyando esas buenas obras para bien de la ciudad, principalmente ahorita para los empresarios; cuando nos planteó el alcalde esta propuesta no dudamos en apoyar, porque están pensando y abriendo el abanico para todos estos empresarios y microempresarios que quieren empezar, pero a veces no les alcanza por todos estos trámites”, expresó.

En ese mismo acuerdo, el Cabildo aprobó la aplicación del programa de “cero costos” para la apertura de nuevos negocios dentro del primer cuadro de la ciudad, con la finalidad de facilitar la inversión, incentivar la formalidad y garantizar que más emprendedores puedan instalarse en el ahora Centro Histórico de Reynosa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_2_54_52_PM_2e61390592
Arquitectura ecoturística que se funde con el paisaje
Felix_arratia_junto_coreanos_7b513bd2f4
Inversión de empresa surcoreana impulsa empleo en Juárez
thw_0d83c08f5f
Copa de Tamaulipas busca romper récord de participación
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos
trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×