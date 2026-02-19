Se registra incendio de pipa de gas en Ramos Arizpe

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que se registró el incendio de una pipa cargada con chapopote en un predio ubicado a un costado de la empresa DE ACERO, en el municipio de Ramos Arizpe.

La dependencia precisó que no se registró ninguna explosión al interior de la empresa, como se difundió inicialmente en redes sociales, por lo que llamó a la población a mantener la calma y atender únicamente la información oficial.

Elementos de Bomberos del Aeropuerto arribaron como primeros respondientes al lugar del incidente. Posteriormente se sumó personal de Protección Civil de Ramos Arizpe, así como corporaciones de Bomberos de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe.

Las autoridades trabajan de manera coordinada para lograr el control total del incendio y la mitigación de riesgos en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, la unidad se consumió en su totalidad. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas, mientras que los cuerpos de auxilio continúan en el sitio realizando las labores correspondientes.

La Subsecretaría de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada que pueda generar confusión.

Información en desarrollo...

