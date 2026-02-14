San Valentín dejará ganancias en México de $3,520 mdp

El Día de San Valentín en 2026 consolidará la relevancia del ecosistema digital en los hábitos de consumo de los mexicanos. De acuerdo con el estudio anual "El amor en los tiempos de las telecom", realizado por la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), se estima que la celebración generará beneficios totales por 61,604 millones de pesos (aproximadamente 3,520 millones de dólares).

Esta cifra supera considerablemente las proyecciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que situó la derrama económica en 36,200 millones de pesos, destacando el impacto directo en 4.8 millones de unidades económicas, principalmente en los sectores de florerías, restaurantes, hoteles y tiendas departamentales.

El ascenso del digital

El análisis de The CIU revela que el consumo se apalancará este año en el uso de plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de servicios. Se estima que el ticket promedio de quienes utilicen herramientas digitales para celebrar alcanzará los 2,249 pesos, lo que representa un incremento del 15.1% respecto al gasto registrado en 2025.

La intención de uso de estos recursos tecnológicos es notable: uno de cada tres mexicanos planea organizar su festejo a través de medios digitales. Entre las actividades más populares dentro de estas plataformas, el 48.7% de los usuarios prevé realizar reservaciones en restaurantes, mientras que el 46.1% planea comprar el regalo de su pareja en línea y un 43.3% adquirirá flores por la misma vía.

Preferencias de consumo

En cuanto a la elección de canales de compra, las plataformas de comercio electrónico lideran la preferencia con un 64%, seguidas por los portales de tiendas departamentales con un 22%. Por su parte, las aplicaciones de movilidad y entrega, como Uber y DiDi, junto con apps de hospedaje, mantienen una participación del 11.8% en la organización de la fecha.

Para el envío de detalles específicos, las aplicaciones especializadas en flores encabezan la lista de preferencias con un 55.7%. Además de los regalos tradicionales, el estudio señala una tendencia creciente hacia la compra de experiencias: un 28.9% de los usuarios comprará boletos para eventos y casi un 20% reservará escapadas de fin de semana o vacaciones mediante plataformas digitales.

Contrastes en el gasto individual

Mientras que el segmento digital muestra un ticket promedio superior a los 2,000 pesos, los datos generales de la Concanaco Servytur arrojan un panorama más conservador para el consumidor promedio. La Confederación estima un gasto individual de 1,100 pesos, con la mayoría de los mexicanos (54%) planeando un desembolso de hasta 600 pesos para la festividad.

Con este escenario, el 14 de febrero de 2026 se perfila como un motor clave para el dinamismo económico de México, reafirmando la transición hacia un modelo de consumo donde la tecnología es la principal aliada para celebrar la amistad y el romance.

