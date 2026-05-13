Compensan bajas utilidades con bonos para evitar conflictos

A una semana de concluir el plazo legal para el reparto de utilidades, empresas de Coahuila comenzaron a compensar con bonos económicos la reducción en pagos de PTU derivada de un año complicado en ventas y producción, informaron representantes de la CTM y de la industria en la región sureste.

El secretario adjunto de la CTM en Coahuila, Jesús Berino Granados, aseguró que hasta el momento no se han registrado paros laborales ni conflictos relacionados con el pago de utilidades en el estado.

Indicó que alrededor del 80 por ciento de las empresas sindicalizadas ya realizaron la entrega correspondiente a sus trabajadores, mientras que en los casos donde no hubo generación de utilidades, los sindicatos solicitaron otorgar bonos o compensaciones extraordinarias.

“Donde no se generó utilidad no hay obligación del patrón, pero la CTM pidió que se otorgaran bonos de acuerdo a la capacidad económica de cada empresa”, señaló.

Explicó que algunos centros de trabajo entregaron compensaciones equivalentes a 15 días o incluso un mes de salario, dependiendo de las condiciones financieras de cada compañía.

Berino Granados destacó que actualmente existe mayor conciencia entre los trabajadores sobre el destino de estos recursos, pues aseguró que gran parte del dinero es utilizado para cubrir deudas, gastos familiares o mejoras en el hogar.

CANACINTRA Coahuila reconoce impacto en utilidades tras un 2025 'complicado'

Por su parte, el presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, Arturo Reveles, reconoció que 2025 fue un año complicado para varios sectores industriales, situación que impactó directamente en las utilidades reportadas por algunas empresas.

Sin embargo, afirmó que muchas compañías comenzaron a implementar bonos complementarios para reducir inconformidades entre el personal.

“Hay empresas que, aun con bajas ventas, están integrando bonos que mitiguen esta reducción”, comentó.

Reveles explicó que actualmente alrededor del 20 al 25 por ciento de las empresas encuestadas por organismos empresariales y autoridades laborales analizan mecanismos de compensación para sus trabajadores.

Precisó que en muchos casos el problema no fue la ausencia total de utilidades, sino una disminución considerable respecto a años anteriores.

“Si antes un trabajador recibía tres mil pesos y ahora recibe 300, algunas empresas están buscando complementar esa diferencia con bonos”, explicó.

El dirigente empresarial señaló además que la comunicación entre empresas y trabajadores ha sido clave para evitar conflictos laborales como los registrados en años anteriores.

Tanto la CTM como CANACINTRA coincidieron en que, hasta el momento, el reparto de utilidades en Coahuila se desarrolla sin riesgos de paros o protestas laborales generalizadas.

Comentarios