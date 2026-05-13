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Coahuila

Prioriza PJ el derecho a la convivencia familiar en Coahuila

El titular del Poder Judicial subrayó que la institución mantiene una política de escucha activa y apertura, abordando cada expediente con imparcialidad

  • 13
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de garantizar el derecho de las infancias a una convivencia plena, el magistrado Miguel Mery Ayup, presidente del Poder Judicial del Estado, sostuvo una mesa de trabajo con diversos colectivos de padres de familia para analizar la situación legal de sus casos particulares.

Durante el encuentro, el titular del Poder Judicial subrayó que la institución mantiene una política de escucha activa y apertura, abordando cada expediente con absoluta imparcialidad.

"Analizamos caso por caso, con la misma objetividad con la que atendemos las peticiones de las mujeres, escuchando las circunstancias particulares de los padres", señaló Mery Ayup.

El magistrado destacó que la petición unánime de los asistentes es la posibilidad de retomar el contacto con sus hijos e hijas, argumentando ser padres responsables que no han ejercido violencia contra los menores. Ante esto, el Poder Judicial ha hecho un llamado a la mediación y al diálogo.

"Hemos avanzado en la posibilidad de que las partes lleguen a acuerdos, siempre poniendo el interés superior de la infancia por encima de las diferencias entre los adultos", puntualizó el funcionario.

La iniciativa busca que los procesos judiciales no se conviertan en un obstáculo para el desarrollo afectivo de los niños y niñas, fomentando que las resoluciones privilegien el bienestar emocional de los menores y la corresponsabilidad parental.


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