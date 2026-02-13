Coordinan municipio y CFE mejoras a red eléctrica en Ramos Arizpe

Ante el crecimiento habitacional y poblacional del municipio, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe inició una revisión técnica de la capacidad eléctrica instalada y de los tiempos de atención a fallas, como parte de una coordinación directa con la Comisión Federal de Electricidad para anticipar riesgos y fortalecer el servicio en zonas con mayor demanda.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión de trabajo con directivos regionales de la CFE, encabezados por el superintendente Roberto Velázquez, en la que se analizaron avances en regularización de colonias, saturación de la red y capacidad de respuesta operativa ante reportes ciudadanos.

Como resultado de estas gestiones, la CFE asignó nuevo personal operativo al municipio, lo que permitirá reducir los tiempos de atención a fallas eléctricas en distintos sectores de la ciudad, tanto en zonas consolidadas como en áreas de reciente expansión urbana.

De manera paralela, ambas instancias trabajan en un proyecto de infraestructura eléctrica que busca reforzar el suministro en diversas colonias, con impacto directo en más de dos mil habitantes, como parte de una estrategia preventiva para evitar afectaciones derivadas del crecimiento acelerado.

Uno de los puntos prioritarios es Urbivilla, sector donde el municipio ha concentrado acciones integrales de servicios e infraestructura. En esta zona se impulsa el fortalecimiento de la red eléctrica, complementado con obras ya ejecutadas como una plaza pública con inversión superior a 4.2 millones de pesos, la operación de una escuela de nueva creación con aulas móviles y el reforzamiento del abasto de agua potable mediante el Pozo La Minerva 2.

Durante el encuentro también participaron Jorge Luis Villegas, gerente comercial de la CFE, y Roberto Correa, jefe del Departamento de Electrificación, quienes coincidieron en la necesidad de mantener una planeación coordinada para que la expansión urbana se acompañe de servicios básicos suficientes y sostenibles.

Las autoridades municipales señalaron que la revisión permanente de la infraestructura eléctrica forma parte de una agenda de crecimiento ordenado, con el objetivo de reducir rezagos, prevenir fallas recurrentes y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo habitacional y económico de Ramos Arizpe.

