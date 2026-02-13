Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México

Una de las sensaciones en esta temporada de la Premier League de Inglaterra ha sido el Sunderland AFC, que regresó a primera división luego de varios años negativos. Pero esa no es la sorpresa, pues este tipo de hechos ocurren cada cierto tiempo.

Lo que llamó la atención fue que sorpresivamente el equipo empezó a recibir toneladas de apoyo desde un lugar totalmente inesperado para ellos: México.

Esta conexión que comenzó como una broma se convirtió en algo mucho mayor, incluso dentro de la propia institución, que lanzó una colección de ropa inspirada en la cultura mexicana.

The #SAFC Mexican Collection – available online at https://t.co/6rNogC6Grd today! 🇲🇽 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 13, 2026

Este lanzamiento tomó totalmente por sorpresa a los seguidores de los "Black Cats", que aplaudieron que un club totalmente ajeno al país dedicara un homenaje a todos los aficionados mexicanos que se subieron a su barco.

Esta no es la primera vez que el club le lanza un guiño a su nueva fanbase, pues previamente ya dedicaron un par de videos agradeciendo el apoyo desde un territorio tan lejano.

¿Por qué el Sunderland es popular en México?

Con el fútbol cada vez más enfocado en los clubes grandes del mundo, es complicado que alguien se vuelva aficionado de un equipo relativamente desconocido como el Sunderland, pues está lejos de insituciones como Manchester United, Arsenal, Liverpool o el Manchester City.

Pues todo nació luego de una dinámica en X (antes Twitter) convocada por la cuenta @MakinaAzulMx, quien convocó a sus seguidores a apoyar un club pequeño de Europa para el inicio de esta temporada y los elegidos fueron los "Gatos Negros".

Como ven si con este arranque de liga europea todo Twitter fútbol agarramos a un equipo underdog para apoyar y seguirlo para que el club europeo diga que vergas porque nos apoyan unos horribles mejicanos? — Pasion Celeste (@MakinaAzulMx) August 16, 2025

La idea y la histórica casi tragicómica del equipo generó mucho interés en la red, que se subió totalmente al barco del equipo, mostrando su apoyo en las redes sociales, que súbitamente explotaron con comentarios en español que tomaron por sorpresa a los ingleses.

Con el tiempo, hubo algunos aficionados que se animaron a realizar el viaje al noreste de Inglaterra para presenciar un partido en el Stadium of Light y comentaron que los locales los recibieron muy bien, pues para ellos representa un orgullo que extranjeros sigan a su club y no a uno del llamado "Big Six".

