Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Sunderland_6201244fdf
Deportes

Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México

Este lanzamiento tomó totalmente por sorpresa a los seguidores de los "Black Cats", que aplaudieron que el club homenajeara a todos los aficionados mexicanos

  • 13
  • Febrero
    2026

Una de las sensaciones en esta temporada de la Premier League de Inglaterra ha sido el Sunderland AFC, que regresó a primera división luego de varios años negativos. Pero esa no es la sorpresa, pues este tipo de hechos ocurren cada cierto tiempo.

Lo que llamó la atención fue que sorpresivamente el equipo empezó a recibir toneladas de apoyo desde un lugar totalmente inesperado para ellos: México.

Esta conexión que comenzó como una broma se convirtió en algo mucho mayor, incluso dentro de la propia institución, que lanzó una colección de ropa inspirada en la cultura mexicana.

Este lanzamiento tomó totalmente por sorpresa a los seguidores de los "Black Cats", que aplaudieron que un club totalmente ajeno al país dedicara un homenaje a todos los aficionados mexicanos que se subieron a su barco.

Esta no es la primera vez que el club le lanza un guiño a su nueva fanbase, pues previamente ya dedicaron un par de videos agradeciendo el apoyo desde un territorio tan lejano.

¿Por qué el Sunderland es popular en México?

Con el fútbol cada vez más enfocado en los clubes grandes del mundo, es complicado que alguien se vuelva aficionado de un equipo relativamente desconocido como el Sunderland, pues está lejos de insituciones como Manchester United, Arsenal, Liverpool o el Manchester City.

Pues todo nació luego de una dinámica en X (antes Twitter) convocada por la cuenta @MakinaAzulMx, quien convocó a sus seguidores a apoyar un club pequeño de Europa para el inicio de esta temporada y los elegidos fueron los "Gatos Negros".

La idea y la histórica casi tragicómica del equipo generó mucho interés en la red, que se subió totalmente al barco del equipo, mostrando su apoyo en las redes sociales, que súbitamente explotaron con comentarios en español que tomaron por sorpresa a los ingleses.

Con el tiempo, hubo algunos aficionados que se animaron a realizar el viaje al noreste de Inglaterra para presenciar un partido en el Stadium of Light y comentaron que los locales los recibieron muy bien, pues para ellos representa un orgullo que extranjeros sigan a su club y no a uno del llamado "Big Six".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_29_e26037de6b
Embajada de EUA capacitará a fuerzas de seguridad en Guanajuato
EH_UNA_FOTO_28_05f9614874
Claudia Sheinbaum envía mensaje por el Día del Amor
EH_FALLECIMIENTO_13bbd9987a
Fallece Marcela Septien, pionera del doblaje, a los 107 años
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_33_4e893f89b4
Libros incluirán contenido de mujeres en la historia: Sheinbaum
HBEJ_Gnk_WUA_Eb8_d_6eae895863
Hallan fósiles de mastodonte y perezoso gigante en Costa Rica
natacion_artistica_mexico_oro_copa_del_mundo_01def2e26d
Oro para México en Copa del Mundo de Natación Artística
publicidad

Más Vistas

zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
publicidad
×