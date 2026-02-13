Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados

Con el objetivo de transformar la vida de decenas de menores y devolverles la confianza tras sufrir accidentes severos, la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezó el arranque de la Campaña de Atención Integral a Niños con Secuelas de Quemaduras. Este esfuerzo es el resultado de una colaboración estratégica entre el Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", el Hospital Shriners para Niños de Texas, la Fundación Michou y Mau, la Secretaría de Salud y el DIF estatal. Un enfoque más allá del quirófano Durante el evento, Rodríguez Cantú enfatizó que las quemaduras trascienden el daño dérmico, afectando la salud mental y el desarrollo social de la infancia. “Las quemaduras dejan marcas visibles e invisibles que acompañan durante toda la vida. Este programa es importante porque no solamente habla de cirugía, sino de recuperar la confianza para que puedan seguir jugando y creciendo”, puntualizó.

La titular destacó que, gracias a este trabajo en equipo, se realizan aproximadamente 30 cirugías por clínica y más de 120 consultas anuales, utilizando técnicas avanzadas y un profundo sentido humano.

Atención gratuita y traslados de emergencia

Uno de los pilares de este convenio es la garantía de gratuidad y rapidez. En casos de quemaduras graves, el acuerdo con el Hospital Shriners permite traslados inmediatos vía terrestre o aérea. Rodríguez Cantú vinculó estas acciones con la política estatal de Cobertura Universal, que ya atiende áreas críticas como el cáncer infantil y de mama.

Cifras y metas de la campaña

La dimensión del problema fue subrayada por las autoridades presentes:

Alcance nacional: La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla , informó que en México más de 42 mil niñas y niños sufren quemaduras anualmente.

Meta local: El Dr. Yanko Castro Govea , Jefe de Cirugía Plástica, proyectó la atención de 60 pacientes durante esta campaña.

Especialistas: Las evaluaciones y procedimientos estarán a cargo del equipo liderado por el cirujano Ludwik K. Branski, proveniente del Shriners Children's Texas.

Por su parte, Virginia Sendel, fundadora de Michou y Mau, recordó que esta clínica ha sido un faro de esperanza durante más de 26 años, consolidando a Nuevo León como un referente en la atención reconstructiva y rehabilitación integral para las familias que enfrentan estos procesos de largo plazo.

