Critica Miguel Mery Ayup las elecciones de jueces en 2027

Para el presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Mery Ayup, la propuesta de que en 2027 se elijan jueces y magistrados en México es una burla y un riesgo en materia de seguridad, al no permitir que se analicen a fondo los perfiles de quienes buscan integrar el Poder Judicial a nivel local y federal.

“Yo no estoy de acuerdo en que las elecciones de magistrados y jueces sean en el año 27; me parece un despropósito y una locura, una falta de respeto al pueblo de México. Es imposible que puedan revisar los perfiles como se suponía, como establecieron que tenían que revisarse los perfiles de jueces y magistrados federales y locales”.

Señaló que esta propuesta de elegir el próximo año a nuevos jueces y magistrados aumenta el riesgo de que personas no solo con poca capacidad, sino relacionadas con el crimen organizado, puedan colarse a los juzgados y magistraturas del país.

“Estar en una audiencia merece todo nuestro respeto, el respeto de la gente que pide libertad, que pide alimentos, que pide que se investigue porque le alteraron un pagaré, que pide el desalojo de una propiedad que le tienen invadida… Hay tantos casos que merecen todo nuestro respeto; no es cualquier cosa ser juez o magistrado”, dijo Mery Ayup.

“No dejemos que en el 27, personas que quieren ser magistrados y jueces, sin preparación, sin talento, sin vocación y ligadas al crimen organizado, lleguen a ser eso… no puede ser”, recalcó el magistrado.

Señaló que el modelo implementado en Coahuila durante la elección anterior puede ser un modelo a nivel nacional, ya que los tres poderes del estado crearon comités que analizaron perfiles e integraron planillas por medio de las cuales se eligió al Pleno del Tribunal Disciplinario, magistrados distritales y 90 jueces.

Agregó que además la elección se complica debido a que el próximo año en casi todo el país se elegirán alcaldes y regidores, en algunos casos gobernadores, y a ello habrá que agregarle los candidatos del Poder Judicial.

Va a ser muy difícil para un ciudadano ir a votar por alcaldes y regidores, por magistrados y jueces que van a ser seis boletas con más de 350 candidatos, y luego votar por otras boletas para jueces y magistrados locales… es un derroche económico.

“No le puedes dejar la carga al ciudadano porque luego lo vas a castigar: ‘tú lo elegiste a ese mal juez o a esa mal jueza’; no debe ser eso”, dijo Mery.

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