Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
estrecho_de_ormuz_bcd8ed427c
Internacional

Busca Irán aprobar una ley para cobrar peaje en estrecho de Ormuz

El presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, informó que se espera que el proyecto se ultime la próxima semana

  • 26
  • Marzo
    2026

Este jueves el Parlamento de Irán informó sobre su intención de querer aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que pasen por el estrecho de Ormuz.

“Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, informó la agencia Tasnim.

La fuente indicó que se está elaborando un proyecto de ley para “cobrar una tasa por proporcionar seguridad a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz”.

Reza afirmó que se espera que el proyecto se ultime la semana que viene —el principio de la semana iraní es el sábado— y tras ello se presentará al Parlamento para su discusión.

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado “para sus enemigos” desde el comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, aunque ha permitido el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India.

Este cierre ha elevado el precio del petróleo, dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra el paso, algo a lo que el país persa se ha negado hasta ahora.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

pentagono_iran_eb7c3e88b1
Pentágono alista operación militar para 'golpe final' contra Irán
AP_26067422259200_a7294574b2
Afirma EUA haber atacado 10,000 objetivos en Irán
ba3952f2deb6dcc84b110894e528262420d5709a_ebe919bd7e
Irán dice haber atacado puntos de Israel y países del Golfo
publicidad

Últimas Noticias

andrew_emma_stone_d502ce3569
Andrew Garfield quiere a Emma Stone de Spider-Gwen en live-action
rosalia_c7281d2e84
Rosalía abandona escenario por problema de salud en Milán
sheinbaum_inflacion_68de24b699
Anuncia Sheinbaum medidas para estabilizar inflación
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×