Choque en autopista Saltillo-Monterrey deja tres lesionados

Un accidente automovilístico registrado en la autopista de cuota Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 61, dejó como saldo tres personas lesionadas, luego de que un vehículo compacto se impactara contra la caja de un tráiler que se encontraba estacionado.

De acuerdo con el reporte de autoridades de emergencia en Ramos Arizpe, el percance ocurrió por alcance cuando el automóvil chocó contra la unidad de carga.

La conductora del vehículo, identificada como Miriam Flores Arenas, presentó únicamente lesiones leves y no requirió traslado a un hospital.

Sin embargo, una mujer identificada como Nancy Pérez, de 37 años, fue trasladada por una ambulancia particular a un hospital privado de Saltillo para su valoración médica.

Asimismo, paramédicos atendieron y trasladaron a otras dos personas lesionadas: Carla Antonia Flores Arenas, de 26 años, quien presentaba probable fractura de tobillo, dolor en la espalda y golpes diversos; así como Salomón Moreno Silva, de 40 años, con dolor en la zona cervical y múltiples contusiones.

Ambos fueron llevados también a un Hospital Particular para recibir atención médica.

Las autoridades señalaron que el tráiler se encontraba correctamente estacionado al momento del accidente, por lo que se investigan las causas del percance.

Comentarios