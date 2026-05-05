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Tamaulipas

CFE moderniza subestaciones en Matamoros tras apagones por calor

Altas temperaturas han provocado fallas eléctricas; autoridades prevén regularizar el servicio en sectores afectados durante la próxima semana

  • 05
  • Mayo
    2026

Ante los apagones registrados en distintos sectores de la ciudad, autoridades municipales informaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja en el mantenimiento y modernización de subestaciones eléctricas para hacer frente a las altas temperaturas.

Alma Rosa Alarcón, secretaria técnica del Ayuntamiento de Matamoros, señaló que, si bien la situación no es responsabilidad del municipio, se mantiene un canal de comunicación constante con la CFE para conocer el origen de las fallas y dar seguimiento a la problemática.

Explicó que uno de los principales factores que ha generado interrupciones en el servicio es la actual ola de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, condiciones para las que originalmente no estaban diseñadas las subestaciones eléctricas, cuyo rango de operación iba de -5 a 40 grados.

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Ante este escenario atípico, la CFE inició desde hace más de un mes trabajos de mantenimiento en cuatro subestaciones ubicadas principalmente en el sector poniente de la ciudad, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa para soportar temperaturas de hasta 50 grados centígrados.

Detalló que estas labores han provocado apagones programados en ciertos horarios, ya que es necesario intervenir cada instalación de manera individual. No obstante, indicó que dos subestaciones ya han sido rehabilitadas, mientras que las restantes continúan en proceso.

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La funcionaria estimó que los trabajos podrían concluir en aproximadamente 10 días, por lo que se espera que para finales de la próxima semana quede regularizado el servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Finalmente, reiteró que, aunque la problemática compete directamente a la CFE, el gobierno municipal continuará dando seguimiento y manteniendo comunicación para garantizar que se restablezca el servicio de manera eficiente durante la temporada de calor.

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