Menor provoca accidente en Playa Miramar y deja un lesionado

La imprudencia de un padre de familia al permitir que su hija de apenas 11 años condujera una camioneta en una zona de afluencia vehicular y peatonal, terminó en accidente la tarde de este lunes sobre el bulevar costero, a la altura de las escolleras de Playa Miramar.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando la menor, que presuntamente era instruida para manejar, perdió el control de la unidad y se impactó contra un negocio de comida, arrollando a un trabajador que se encontraba en el lugar.

La camioneta terminó incrustada en el establecimiento, generando pánico entre clientes y transeúntes que por segundos evitaron una tragedia mayor.

Testigos relataron momentos de angustia al percatarse de que quien iba al volante era una niña.

Amalia Santiago, encargada del restaurante afectado, narró que el lesionado, de nombre Carlos de 30 años de edad, apenas logró reaccionar al ver que el vehículo se dirigía hacia él."Alcanzó a brincar el escalón, pero no logró subir bien un pie y ahí fue donde se lo fracturó.... Si no se hubiera movido, lo hubiera matado", expresó.

La comerciante fue enfática al calificar el hecho como una irresponsabilidad. Señalando que, si bien se puede enseñar a conducir, existen espacios adecuados y no zonas concurridas como el bulevar costero.

"No está bien, es una irresponsabilidad del papá soltarle un vehículo a una niña de 11 años; aquí hay mucha gente caminando, carros, niños… pudo haber sido peor", advirtió.

De acuerdo con autoridades de Tránsito, al existir una persona lesionada, el caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que determinará las responsabilidades legales correspondientes. El padre deberá responder por los daños y las consecuencias del incidente.

Sin embargo, más allá del proceso legal, el hecho deja al descubierto una preocupante normalización de conductas de riesgo en zonas turísticas, donde menores de edad son vistos con frecuencia conduciendo motocicletas, cuatrimotos e incluso vehículos particulares sin supervisión efectiva.

La falta de criterio por parte de adultos responsables, se combina con una débil vigilancia de las autoridades viales, que han sido tolerantes ante estas prácticas.

Mientras no exista una actuación firme por parte de la Dirección de Tránsito y una verdadera conciencia de los padres de familia, el bulevar costero se convierte en un escenario de riesgo, donde la imprudencia puede costar vidas.

Comentarios