Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_contraflujo_carretera_semana_santa_e5d148b3e2
Nuevo León

Solo habrá contraflujo en la Carretera Nacional en días santos

La medida busca agilizar el tráfico durante Semana Santa, con horarios dinámicos y la suspensión temporal de carriles habituales en la ciudad

  • 01
  • Abril
    2026

Con el objetivo de agilizar el flujo vehicular durante el primer fin de semana de vacaciones, el municipio de Monterrey anunció la activación estratégica de carriles reversibles en la Carretera Nacional. 

Esta medida operará del jueves 2 al domingo 5 de abril, sujeta a la demanda del tráfico.

Personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial coordinará el despliegue en los siguientes horarios y tramos:

  • Mañanas (Sentido Norte a Sur): De 10:00 a 14:00 horas, desde la colonia Paseo de las Fuentes hasta La Rioja (4.4 km).
  • Impacto esperado: Reducción del tiempo de traslado de 24 minutos a solo 12 minutos con 47 segundos.
  • Tardes (Sentido Sur a Norte): De ser necesario, se activará de 18:30 a 21:30 horas, desde La Rioja hasta el Parque Canoas, con un tiempo estimado de recorrido de 4 minutos con 30 segundos.

nl-contraflujo-carretera-semana-santa.jpeg

La implementación de estos carriles será dinámica; se instalarán únicamente si el flujo vehicular de paseantes lo requiere.

Suspensión de carriles habituales

Debido al cambio en la dinámica vial por los días santos, las autoridades informaron que los carriles reversibles que operan ordinariamente en la ciudad, como Chapultepec, Leones, Morones Prieto y Gonzalitos, serán suspendidos temporalmente este jueves y viernes.

nl-contraflujo-carretera-semana-santa.jpeg

Todos los dispositivos viales habituales se reactivarán en sus horarios normales el próximo lunes 6 de abril.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_21_9f87e39ee0
Accidentes viales dejan 72 muertos en Colombia en Semana Santa
vacaciones_alumnos_escuela1_65428aa13f
Arrancan vacaciones para alumnos de escuelas públicas en Coahuila
choque_vialidad_eloy_cavazos_529541358f
Anuncian cierres y contraflujos temporales en Eloy Cavazos 
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_3_13941398a9
Tigres rescata empate vs Chivas previo al Clásico Regio
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_56_AM_29a6b4c3e0
Localizan cuerpo de hombre extraviado en presa El Cuchillo
nl_samuel_japon_bc7f10dbcc
Refuerza NL lazos con Japón en encuentro con la Princesa Takamado
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×