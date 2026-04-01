Solo habrá contraflujo en la Carretera Nacional en días santos

Con el objetivo de agilizar el flujo vehicular durante el primer fin de semana de vacaciones, el municipio de Monterrey anunció la activación estratégica de carriles reversibles en la Carretera Nacional.

Esta medida operará del jueves 2 al domingo 5 de abril, sujeta a la demanda del tráfico.

Personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial coordinará el despliegue en los siguientes horarios y tramos:

Mañanas (Sentido Norte a Sur): De 10:00 a 14:00 horas, desde la colonia Paseo de las Fuentes hasta La Rioja (4.4 km).

Impacto esperado: Reducción del tiempo de traslado de 24 minutos a solo 12 minutos con 47 segundos.

Tardes (Sentido Sur a Norte): De ser necesario, se activará de 18:30 a 21:30 horas, desde La Rioja hasta el Parque Canoas, con un tiempo estimado de recorrido de 4 minutos con 30 segundos.

La implementación de estos carriles será dinámica; se instalarán únicamente si el flujo vehicular de paseantes lo requiere.

Suspensión de carriles habituales

Debido al cambio en la dinámica vial por los días santos, las autoridades informaron que los carriles reversibles que operan ordinariamente en la ciudad, como Chapultepec, Leones, Morones Prieto y Gonzalitos, serán suspendidos temporalmente este jueves y viernes.

Todos los dispositivos viales habituales se reactivarán en sus horarios normales el próximo lunes 6 de abril.

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